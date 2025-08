Loredana Bertè a Taormina nell’unica tappa siciliana del suo tour

Concerti

Il 4 agosto si esibirà accompagnata dalla sua inseparabile e potente super band Bandabertè e con Alberto Urso, al quale è stata affidata l'apertura

A Taormina, lunedì 4 agosto (inizio alle 21,30) l’unico concerto siciliano di Loredana Bertè, organizzato da Marcello Cannizzo Agency e Gianfaby Production, in giro per l’Italia da maggio scorso con il suo fortunatissimo tour “50 da Ribelle”, che riprende gli anni di carriera e l’ultima raccolta della celebre artista nativa di Bagnara Calabra. Un evento che si preannuncia davvero straordinario e, quindi, destinato a regalare forti emozioni al pubblico del Teatro Antico, location tra le più suggestive tra quelle in calendario. La Loredana “nazionale” si appresta ad aprire uno scrigno ricco di canzoni memorabili, immagini del passato, suoni del presente, “visual” e voglia di futuro per quella bambina che voleva essere regina e nel suo personalissimo modo lo è sicuramente diventata. Sul palco è accompagnata dalla sua inseparabile e potente super band Bandabertè; il concerto sarà impreziosito dalla presenza di Alberto Urso, al quale è stata affidata l’apertura.Nella “setlist” anche il nuovissimo singolo “Una stupida scusa” (uscito il 16 maggio scorso ed in rotazione in tutte le radio) che segna il ritorno con i Boomdabash dopo “Non ti dico no”, certificato doppio disco di platino. “Nelle notti d’estate in cui Giove bacia Venere, lasciatevi sedurre da questa canzone in cui la mia voce ritrova il sound dei miei amici Boomdabash e del mio amato reggae. Un mix ancora una volta vincente, che si muove tra malinconia e desiderio, con un’immagine particolare e intensa della luna che balla riflessa sulle onde del mare”, racconta Loredana Bertè. “Una stupida scusa” è un brano che non vuole solo far ballare, ma anche – e soprattutto – emozionare, arrivando al cuore degli ascoltatori.Loredana Bertè, regina della scena musicale con oltre 15 milioni di copie di dischi venduti, ha attraversato cinque decenni di musica con la sua presenza carismatica e la sua voce potente. Ha saputo spaziare tra vari generi, dimostrando una versatilità unica e una capacità innata di trasmettere emozioni attraverso le sue canzoni.

Queste le certificazioni FIMI dei successi recenti:Singoli: “Pazza” e “Cosa ti aspetti da me” entrambi disco di Platino, “Figlia di…” disco d’oro.A questi, poi, si aggiungono le certificazioni derivate dal movimento del suo catalogo, grazie a un successo costante e crescente che evidenzia come l’artista sia unica e trasversale nel corso degli anni e tra le generazioni. “Non sono una signora”, certificato platino, “Sei bellissima”, “E la luna bussò”, “In alto mare” e “Dedicato”, tutti certificati oro.Album: “Libertè” e “Ribelle”, entrambi certificati oro.Collaborazioni: “Non ti dico no” (con Boomdabash), due dischi di platino, “Senza pensieri” (con Fabio Rovazzi, J-Ax) – disco di platino, “Che sogno incredibile” (con Emma), disco d’oro.Anche i numeri social sono davvero significativi per un’artista con cinque decenni di storia. È seguita da un milione di follower e registra 4 milioni di “like” su TikTok. Su YouTube i singoli degli ultimi anni raggiungono 250 milioni di views. Anche per le hit storiche dischi oro e platino e milioni di views. “Ribelle” è la sua ultima uscita discografica, una raccolta con 57 brani che dà anche il nome al tour in tutta la penisola dell’estate 2025, “50 da Ribelle”.