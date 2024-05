Lorenzo Fragola, sono trascorsi 10 anni dalla vittoria ad X Factor: e ora c’è attesa per i suoi nuovi progetti

Il personaggio

A soli 19 anni, il cantautore catanese si è presentato davanti ai giudici Victoria Cabello, Morgan, Mika e Fedez: quell'audizione ha cambiato la sua vita

Sono trascorsi ben dieci anni dalla prima audizione di Lorenzo Fragola ad X Factor Italia. L’inconfondibile penna di Lorenzo ha commosso tutti e lo ha portato a vincere quell’edizione. A soli 19 anni, il cantautore catanese si è presentato davanti ai giudici di X Factor: Victoria Cabello, Morgan, Mika e Fedez. Sui social del talent show targato Sky, con l’hastag #XFactorRewatch, pochi giorno fa, è stato condiviso proprio quel momento. La sua prima audizione che fece alzare in piedi i giudici con ben 4 “si”. Post social che, in poche ore, è diventato virale con migliaia di commenti, like e condivisioni. Testimonianza del bene che il pubblico prova per Lorenzo. Emoziona e commuove questo “video-ricordo” perché un giovanissimo Lorenzo racconta la sua totale passione per la musica. Quella stessa musica che lo ha cambiato per sempre.

Dopo la vittoria ad X-Factor Italia, infatti, per Lorenzo è stato un successo dopo l’altro. Indimenticabile gli InStore Tour a Catania. Prima nella libreria “La Feltinelli” di Catania con la gente in fila per tutta la via Etnea e dopo al centro commerciale “Etnapolis” dove il suo pubblico si è fisicamente seduto ad aspettarlo circa venti ore prima.

Catania ha sempre dimostrato un bene sincero per il talentuoso Lorenzo. Ha fatto storia anche una esibizione live di Lorenzo al McDonald di Catania, dove tutti erano rigorosamente in pigiama. Fragola, ovviamente, ha registrato un meritato successo in tutta Italia. Due le esibizioni al Festival di Sanremo, nel 2015 con “Siamo uguali” che si è classificata al decimo posto e l’anno successivo con la canzone “Infinite volte” che si è classificata al quinto posto. Tra i riconoscimenti anche la candidatura al “Best Italian Act” all’Mtv Europe Music Award 2015, la candidatura come cantante italiano preferito al Kid’s Choiche Awards e le vittorie al Medimex come miglior opera prima per l’album “1995” e come “Best New Artis” all’Mtv Italia Awards. Indimenticabili i suoi tormentoni come “L’Esercito del Selfie” e #Fuoriceilsole.

Recentemente Lorenzo ha creato un progetto musicale anche con il cantautore catanese Mameli. Insieme a lui, per sconfiggere le sue parole, si è gettato con il paracadute per il videoclip della loro canzone “TestaXAria”.

Il viaggio in Senegal

Lorenzo, che è recentemente tornato da un viaggio in Senegal, ad inizio di quest’anno ha fatto due promesse ai suoi fan. Sui social ha scritto “Quest’anno mi metto a dieta. Faccio uscire anche musica”. C’è grande attesa per questi nuovi progetti.