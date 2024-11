Lucca Comics&Games, i vincitori degli Awards

agenzia

Serata di premiazioni al Teatro del Giglio

LUCCA, 31 OTT – Serata di premiazione al Teatro del Giglio per i Lucca Comics& GamesAwards 2024, uno degli eventi più attesi nel panorama internazionale del fumetto, del gioco e dell’intrattenimento. La cerimonia ha preso il via con l’assegnazione dei Lucca Comics Awards – gli “Oscar” italiani del fumetto: il Gran Guinigi miglior fumetto breve è stato assegnato a Odio l’estate di Kalina Muhova (Rulez), mentre quello per il miglior fumetto seriale è andato a Hirayasumi di Keigo Shinzo (J-Pop Manga). Doctor Strange: Alba e Tramonto di Tradd Moore (Panini Comics) ha ottenuto invece il Gran Guinigi miglior disegno e A Ducks – Due anni nelle sabbie bituminose di Kate Beaton (Bao Publishing) ha vinto per la miglior sceneggiatura. E, ancora, Gran Guinigi alla migliore esordiente è andato a Valentine Cuny-Le Callet, autrice di Perpendicolare al sole (Coconino press), il premio Stefano Beani alla migliore iniziativa editoriale è stato assegnato ad Aula alla deriva di Kazuo Umezz (Star Comics). A questi si aggiunge il premio Self Area, dedicato al mondo dell’autoproduzione e del fumetto underground. Il collettivo selezionato è stato Storiebrute con La Testa del Principe Nero. Il Lucca Project Contest 2024, concorso nazionale giunto alla ventesima edizione è andato a Vertice Estremo di Lorenzo Fantini. Tra le novità di questa edizione, il premio Generazioni, riservato al meglio della produzione a fumetti per lettori e lettrici tra i 6 e i 12 anni conquistato da Magia di sale di Hope Larson e Rebecca Mock (Tunué). Tra i momenti più attesi, la consegna degli ambiti Yellow Kid, considerati i premi più prestigiosi. Lo Yellow Kid Autrice/Autore dell’anno è stato assegnato a Taiyo Matsumoto per Tokyo Higoro (J-pop Manga). A Metax di Antoine Cossé (add editore) è andato lo Yellow Kid fumetto dell’anno. Infine lo Yellow Kid Maestro del fumetto è stato consegnato a Paolo Eleuteri Serpieri. Tra i momenti più rilevanti della serata, la Menzione speciale alla memoria di Mahasen Al-Khatib per l’universalità e l’umanità del suo messaggio e artistico e culturale, un riconoscimento nato dall’iniziativa congiunta con oltre 300 artisti e artiste. Nella categoria Games, Wildsea di Felix Isaacs, pubblicato da MythWorks e distribuito in Italia da Grumpy Bear, è stato scelto come Gioco di ruolo dell’anno 2024, Pianeti sconosciuti ha conquistato il premio di Gioco dell’anno. Tra gli altri riconoscimenti, Simone Luciani si è aggiudicato il premio Board game designer dell’anno. Infine il concorso Lucca Junior – Premio di illustrazione editoriale Livio Sossi è stato vinto da Melinda Berti do Rignano sull’Arno (Firenze); premio miglior tavola digitale a Emma Casario di Castelpagano (Benevento).

