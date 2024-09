Lucy Garsia a Palazzo Steri rende omaggio a Diane Schuur

palermo

l’icona mondiale del jazz la protagonista del concerto Tribute

Diane Schuur appartiene a quella rara razza di artisti che può cantare qualsiasi cosa ed è in grado di offrire performance uniche e incredibilmente memorabili ogni volta. Sarà proprio lei l’icona mondiale del jazz, che di recente ha dichiarato di volersi ritirare dalle scene, la protagonista del concerto Tribute to Diane Schuur che chiuderà il sipario della Rassegna Steri24.

A renderle omaggio, il 7 settembre prossimo, a Palazzo Steri, sarà Lucy Garsia, figlia d’arte, apprezzata grazie alla sua particolare cifra stilistica vocale, che, per l’occasione, sarà accompagnata dalla Brass Youth Jazz Orchestra diretta dal Maestro Domenico Riina. “Credo che oggi più che mai –spiega Lucy – sia doveroso dedicare una festa a questa meravigliosa artista che ha scritto la storia del jazz e del soul, spaziando su più generi con capacità sonore incredibili e pluripremiata con riconoscimenti internazionali”. La Schuur ha pubblicato ben 23 album e ha esteso il suo repertorio jazz per includere essenze di musica latina, gospel, pop e country. Il suo album di maggior successo è “Diane Schuur & the Count Basie Orchestra”, che è rimasto al numero uno della Billboard Jazz Charts per 33 settimane, inoltre la straordinaria Diane ha vinto, nel 1986 e l’anno successivo il Grammy Awards per la migliore performance vocale jazz femminile.