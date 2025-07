Luis Fonsi, un “Despacito” al Mia Garden di Agrigento

spettacoli

Il celebre cantante portoricano il 31 luglio sarà il protagonista della serata

Il reggaeton ha origini caraibiche, nato agli inizi degli anni Novanta, ha shakerato varie culture e ritmi, attingendo dal reggae e atmosfere danzerecce, che ne hanno decretato fortuna e popolarità.

Varie voci hanno trascinato per il globo il successo del genere, alcune si sono trasformate in celebrate star, Luis Fonsi ne rappresenta testimonianza, “Despacito” una hit planetaria gemellata insieme al rapper Daddy Yankee, lo ha reso popolare anche in Italia.