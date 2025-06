L’Ukulele dell’amore incompiuto: la disavventura sentimentale di Yuri Pennisi

Social

Yuri Pennisi, il volto catanese che conta milioni di follower su tutte le piattaforme social, ha recentemente condiviso con la sua vasta community una delle sue più esilaranti, e allo stesso tempo malinconiche, disavventure amorose. Noto per la sua schiettezza e il suo umorismo, Yuri ha ammesso che la fortuna in amore non è mai stata dalla sua parte, rivelando di aver trascorso gran parte della sua vita da single. Ma la sua ultima storia, che ha definito una delle “top 3 delle cose più divertenti e no sense” mai capitate, ha davvero colpito nel segno.

La vicenda ruota attorno a una frequentazione con una ragazza, cantante e musicista, che aveva catturato l’interesse di Yuri. Non solo per un’attrazione fisica, ma perché, come ha raccontato lui stesso, “faceva qualcosa, comunque, era interessante passare giornate con lei.” Il rapporto sembrava procedere a gonfie vele: dopo aver trascorso una notte insieme, la ragazza gli ha persino insegnato a suonare l’ukulele, uno strumento che a Yuri non toccava dai tempi del flauto in terza media. L’entusiasmo per il nuovo hobby e per la frequentazione cresceva di settimana in settimana.

Spinto dal desiderio di fare una sorpresa, Yuri ha deciso di acquistare un ukulele nuovo di zecca, con l’intenzione di imparare la canzone che lei stessa gli aveva insegnato e dedicarle un gesto romantico. Ma il destino, o forse quella “sfortuna in amore” di cui Yuri parla, ha giocato un tiro mancino. Il giorno dopo l’acquisto dello strumento, la relazione si è conclusa inaspettatamente, senza un motivo apparente. “La tipa ha avuto lo switch mentale,” ha commentato con amara ironia Yuri, che si è ritrovato così con un ukulele nuovo di zecca e un cuore spezzato da un mese e mezzo.

La reazione dei suoi follower, in particolare le follower, non si è fatta attendere. I commenti si sono riversati, tra solidarietà e proposte ironiche. C’è chi ha scherzato, scrivendo: “Se vuoi ho un’amica single che suona l’ukulele,” a cui Yuri ha risposto prontamente con un deciso “No grazie, esperienza poco piacevole.” Un’altra follower, anche lei di Catania, ha colto l’occasione per proporre: “Impariamo a suonarlo insieme, sono di Catania.”