“L’Ultima notte rosa – The finale Tour” di Umberto Tozzi ha altre 12 date e tre sono in Sicilia

A Palermo, Catania e Taormina

Sulla scia dell’annunciata tournée finale, si aggiungono nuovi appuntamenti per Umberto Tozzi, una voce che ha fatto il giro del globo insieme ad un repertorio must, trasversale, multi generazionale.

“L’ultima notte rosa – The finale Tour”, continua a raccogliere proseliti in quattro continenti, le date italiane si arricchiscono di ulteriori dodici appuntamenti , in Sicilia nello spaccato teatrale due date, Catania – Teatro Metropolitan 19 maggio, Palermo – Teatro Golden 20 maggio, un terzo concerto a Taormina – Teatro Antico 23 agosto.

