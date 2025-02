L’ultimo tour del mito dei CCCP ha una tappa anche in Sicilia

spettacoli

A luglio il concerto al Teatro Antico di Taormina

L’onda punk rock battente bandiera italiana, generò le vicende dei “Cccp – Fedeli alla linea” nel 1982, un’esistenza durata otto anni che ebbe come logica conseguenza la nascita del Consorzio Suonatori Indipendenti, in entrambe le formazioni emergeva la figura di Giovanni Lindo Ferretti, un capitolo ne contraddistinse la seconda progettualità, “Tabula Rasa Elettrificata” nel 1997 riuscì a conquistare la cima delle classifiche italiane.