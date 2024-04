“Ma non avevamo detto «per sempre»?”, al Metropolitan di Catania Antonio Catania e Tiziana Foschi coppia in crisi tutta da ridere

Teatro

Per “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” sabato 23 e domenica 24 marzo

Lei razionale e affidabile, lui artista incompreso con la testa tra le nuvole. Insomma una coppia male assortita che dopo 30 anni di matrimonio prova a dirsi addio…. al Teatro Metropolitan di Catania per “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” sabato 23 e domenica 24 marzo (sabato alle ore 17.30 e alle ore 21, domenica alle ore 17.30) arrivano Antonio Catania e Tiziana Foschi diretti da Antonio Pisu in “Ma non avevamo detto «per sempre»?”, commedia scritta da Tiziana Foschi e prodotta da Nicola Canonico per la GoodMood.

Antonio Catania e Tiziana Foschi

Lei è stufa di essere quella pragmatica della coppia, lui di non essere capito, ma è convinto di avere ancora degli anni importanti davanti a sé ed è deciso a lasciarla. Volevano dei figli ma non sono arrivati e, prima per gioco poi forse per non impazzire, hanno inventato di avere uno: Polonio. Per lui: personaggio shakespeariano dell’Amleto. Per lei: elemento chimico radioattivo la cui scoperta è attribuita a Pietro e Maria Curie. Ci giocano con questo figlio inventato, giocano con le parole, con il futuro da costruire, col suo affidamento ora che hanno deciso di separarsi. Sono cinici, spietati, disarmanti. Lui è in crisi perché il mondo è cambiato, non è più ispirato, e per continuare la rima “ancorato” ad un modo di concepire l’arte che nessuno cerca più. Lei invece è perfettamente in sintonia con la contemporaneità: il mondo ha bisogno di chimica. Per dormire, per mangiare, per scopare, per cagare.

I binari su cui viaggiava il loro matrimonio si stanno irrimediabilmente allontanando, ma… l’amore? Lo provano ancora? Lo proveranno ancora? Certamente lo hanno conosciuto e allora … Lei suggerisce di usare la loro storia personale per la commedia che Lui dovrà scrivere, così da trovare finalmente il successo che cercava da tanto, da troppo. Si lasceranno?

“Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” torna sabato 20 e domenica 21 aprile con “Stanlio & Ollio” commedia musicale ispirata agli inventori della risata: Stan Laurel e Oliver Hardy. Biglietti: poltronissime € 25; poltrone € 20; distinti € 15 Ridotti: over 65, under 18, studenti universitari Info e prevendita: botteghino del Teatro Metropolitan (via Sant’Euplio 21 a Catania) Tel 095322323 – 337951927.

Luogo: Teatro Metropolitan, via Sant’Euplio, 21, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 23/03/2024

Data Fine: 24/03/2024

Ora: 17:30

Artista: Antonio Catania Tiziana Foschi