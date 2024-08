Madonna in visita privata il 16 agosto agli Scavi di Pompei

agenzia

Il prefetto di Napoli: "Nessuna festa con 500 persone"

NAPOLI, 13 AGO – “Non ci sarà nessuna festa, tanto meno con 500 persone, è prevista solo la presenza in forma privata dell’artista, ma sarà una visita del tutto privata”. Con queste parole, al termine della riunione del comitato per l’ordine pubblico tenutasi in Prefettura a Napoli, il prefetto partenopeo Michele di Bari fa chiarezza sull’ipotesi di una festa agli Scavi di Pompei per celebrare il compleanno della popstar Madonna.

