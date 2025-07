Magia e tradizione sul Palazzo dei Bianchi ad Adrano: “Aletheia” incanta la Notte della “Volata dell’Angelo”

spettacoli

Le immagini sono dirette da Gaetano La Mela, il testo è di Giuseppe Lazzaro Danzuso, la colonna sonora di Max Pace e la voce recitante di Eleonora Sicurella

Adrano si prepara a vivere una serata di grande suggestione e innovazione tecnologica domenica 3 agosto alle 21, con lo spettacolo “Aletheia” che trasformerà la facciata del Palazzo dei Bianchi in un gigantesco schermo multimediale. L’appuntamento, ideato e prodotto da Buongiorno Sicilia, apre le celebrazioni della Volata dell’Angelo, l’antica festa patronale che ogni anno richiama migliaia di spettatori.

Le immagini, realizzate dal colosso internazionale dell’entertainment design D-Wok sotto la direzione creativa di Gaetano La Mela, accompagnano la drammaturgia di Giuseppe Lazzaro Danzuso, mentre la colonna sonora di Max Pace e la voce recitante di Eleonora Sicurella completano l’esperienza immersiva di questo racconto visivo.

Il sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, ha sottolineato come “Aletheia” continui il cammino di innovazione iniziato nel 2022, proponendo ogni anno opere specifiche e creative per far conoscere la vita e i miracoli del Patrono, raccontati questa volta attraverso gli occhi di un cherubino ispirato ai bambini che da sempre partecipano alla tradizionale Volata dell’Angelo. Una manifestazione riconosciuta nel Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana, unica nel suo genere in Europa.

Alla serata in piazza Umberto I sarà presente anche l’arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna, insieme al sindaco. Andrea Bocca di D-Wok, ha definito il progetto “un ponte tra tradizione e innovazione tecnologica, compresa l’intelligenza artificiale”. Bocca ha illustrato come la collaborazione con autori di drammaturgia e musica abbia portato a un linguaggio visivo nuovo e coinvolgente, capace di mescolare tecniche antiche e moderne.

Dopo l’omelia di monsignor Renna, il fercolo del Patrono riprenderà il cammino verso la chiesa, mentre la proiezione di un filmato celebrerà fino a mezzanotte tutti gli angeli che, dal 1953 a oggi, hanno partecipato alla Volata. Un archivio storico arricchito da fotografie che risalgono addirittura al 1921, raccolte pazientemente da Buongiorno Sicilia con il contributo di appassionati custodi della tradizione adranita.