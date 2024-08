Mahmood, finalmente il ritorno in Sicilia

Il tour

Due concerti tra il 20 e il 21 agosto

Due concerti in Sicilia per Mahmood, tra martedì 20 e mercoledì 21 agosto, rispettivamente alla Villa Bellini di Catania ed al Teatro di verdura di Palermo, entrambi organizzati da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, nell’ambito – rispettivamente – delle rassegne “Sotto il Vulcano Fest” e del “Dream Pop Fest”, allestite in collaborazione con i Comuni di Catania (ente organizzatore del “Summer Fest”) e Palermo.

Alessandro Mahmoud – questo il vero nome dell’artista – è reduce dal suo “European Tour”, 17 date in 10 Paesi, quasi tutte “sold out”, come il concerto di Palermo (da mesi); ultimi biglietti disponibili, invece, per quello di Catania. A fianco dell’artista la band composta da Francesco Fugazza alla chitarra, Marcello Grilli alla tastiera ed Elia Pastori alla batteria nonché dalle coriste Arya Del Gado e Debora Cesti. In scaletta i brani dell’album “Nei letti degli altri”, terzo lavoro in studio del cantautore, certificato disco di platino, che contiene anche “Tuta gold” (quadruplo disco di platino), ed il più recente singolo dal titolo “Ra ta ta”, pubblicato il 14 giugno scorso e quasi subito “disco d’oro”, scritto dallo stesso Mahmood e prodotto da Katoo e Madfingerz.