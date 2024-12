Mahmood, niente Capodanno di Roma per censura a Tony Effe

agenzia

Sui social: "Speravo di leggere una notizia diversa"

ROMA, 18 DIC – Mahmood non sarà al Capodanno di Roma per protesta contro quella che definisce “censura” nei confronti di Tony Effe. Lo annuncia lui stesso con un post sui social. “Ho aspettato fino all’ultimo poiché speravo di leggere una notizia diversa rispetto all’esclusione di Tony Effe dal Capodanno di Roma. Ritengo sia una forma di censura – scrive ancora Mahmood – per cui decido anche io di non partecipare al Capodanno della Capitale. Sono fermamente convinto che qualsiasi forma d’arte possa essere discussa e criticata ma non deve esistere censura”.

