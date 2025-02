Malgioglio e Sanremo: «Io sul palco dell’Ariston come una sposa»

verso il festival

Cristiano sarà co conduttore della seconda serata insieme a Bianca Balti e Nino Frassica

«Sul palco dell’Ariston salirò come una sposa che va all’altare della musica, pronta al cambio d’abito e con tacco 10. Ma senza cappello, ormai me l’hanno copiato tutti e io al festival me lo tolgo. Al massimo potrei mettere una veletta».

Cristiano Malgioglio racconta divertito ed emozionato all’Adnkronos come si sta preparando all’esordio da co conduttore della seconda serata di Sanremo 2025, insieme a Bianca Balti e a Nino Frassica.

«Ho trasformato l’incidente dei miei vestiti giapponesi bloccati in dogana per giorni – dice – in una grande opportunità e mi sono fatto fare altri abiti in Italia. Ed ora che hanno sbloccato i vestiti arrivati dal Giappone, se riusciranno finalmente ad arrivare a Sanremo, come la più maestosa delle spose, avrò a disposizione una gran quantità di cambi d’abito. Ma questo mi sta mandando terribilmente in crisi».

Per Malgioglio il “vero incubo” di Sanremo sono le scale, quest’anno una grande scalinata centrale: «Ecco, su questo non ci dormo la notte. Mi terrorizza l’idea di cadere e rotolare fino in platea».

Ma la paura non gli impedirà di indossare scarpe alte: «Devo mettermi almeno 10 centrimetri, anche perché Bianca Balti è altissima». Dei suoi compagni di palco, Balti e Frassica, dice: «Nino lo conosco bene e chissà che succederà su quel palco. Bianca non la conosco ma ci siamo scambiati dei messaggi dopo l’annuncio di Carlo Conti».

Il conduttore e direttore, sottolinea Malgioglio, gli ha lasciato massima libertà: «E infatti non ho idea di quello che farò. Avevo proposto a Carlo un duetto con il cantante kazako Adam, che con la sua canzone Zhurek, ha raggiunto più di 71 milioni di visualizzazioni e conquistato il mondo. Sarebbe stato bellissimo e Carlo mi aveva dato via libera. Ma Adam nelle date del festival era già impegnato», aggiunge rassegnato. A un duetto nella serata con un Big in gara, però, non ha mai pensato: «Avrei potuto fare un’eccezione solo l’anno scorso se me l’avesse chiesto Fiorella Mannoia», dice. Ma qualcuno in gara quest’anno che ha particolarmente a cuore c’è: «Sicuramente Giorgia, perché ha una voce di una bellezza incredibile. E mi piacerebbe presentarla perché l’ho vista crescere, incidevamo per la stessa casa discografica. E poi apprezzo molto Achille Lauro, che se vincesse potrebbe tornare all’Eurovision da titolare dell’Italia (dopo la partecipazione per San Marino nel 2022, ndr.)».

Esclusa, a meno di sorprese, la performance canora, Malgioglio sogna di «ballare sul palco con Bianca Balti». Ma c’è un altro momento della seconda serata del festival che lo renderà felice, «la presenza di Damiano David»: «Quando i Maneskin vinsero l’Eurovision io commentavo la diretta per l’Italia e promisi di rimanere in mutande in caso di vittoria. E l’ho fatto».

E a proposito di Eurovision, a chi gli chiede se tornerà quest’anno a fare la telecronaca italiana della kermesse, risponde: «Non so che farò dopo Sanremo. Ma sono molto contento che i miei commenti taglienti all’Eurovision abbiano fatto arrabbiare ma anche ridere mezzo mondo: sono stati tradotti in tutte le lingue. Certo, mi sono fatto anche molti nemici per quei commenti schietti ma era inevitabile. Anche a Sanremo mi piacerebbe poter dare dei giudizi a caldo sui cantanti ma mi butterebbero fuori, succederebbe una rivolta», ride Malgioglio, cantautore e autore per altri di grandissimi successi della musica italiana da “L’importante è finire” a “Ancora ancora ancora”, da “Cocktail d’amore” a “Testarda io”.