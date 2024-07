Malore per tastierista band Toto, interrotto concerto a Ostuni

agenzia

Greg Phillinganes è stato ricoverato in ospedale

BRINDISI, 23 LUG – Il primo malore durante l’esecuzione del terzo brano, poi la ripresa. Dopo un’ora il nuovo malessere, ed alla fine il concerto della band Toto ad Ostuni ieri sera è stato definitivamente interrotto quando per il tastierista Greg Phillinganes si è reso necessario l’intervento del personale medico del 118 ed il ricovero in ospedale. Il concerto di Ostuni era una delle quattro tappe in Italia del tour del gruppo rock statunitense, inserito nella rassegna estiva Locus Festival. Centinaia erano i fans giunti da tutta Italia ieri sera per assistere allo spettacolo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA