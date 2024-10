Maltempo nel savonese, strade chiuse per frane e allagamenti

agenzia

Voragine nell'asfalto a Tovo San Giacomo,masso in strada a Cairo

SAVONA, 18 OTT – Continuano i problemi per la viabilità in provincia di Savona dopo l’ondata di maltempo che ieri e l’altroieri ha colpito il territorio. Oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco dalle ore 20 di ieri sera. Le piogge delle ultime ore hanno causato nuovi danni che hanno interessato diverse strade. A Tovo San Giacomo si è aperta una voragine nell’asfalto in via Costino. Mentre la Sp36 è interrotta a Cairo Montenotte, tra le frazioni di Bragno e Ferrania, a causa di un grande masso caduto sulla carreggiata. Sempre a Cairo, la Sp61 al momento è chiusa per allagamento. Una frana interrompe invece la Sp41 tra le località Montenotte e Naso di Gatto. A causa di un’altra frana, infine, si circola a senso unico alternato sulla Sp2, all’altezza di Ellera.

