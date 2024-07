Manon Lescaut al Teatro Antico di Taormina l’evento operistico dell’anno pucciniano

Manon Lescaut

Grande successo per la rappresentazione del Taormina Opera Festival

Il capolavoro di Giacomo Puccini registrato per RAI 5 con la regia televisiva di Enrico Castiglione. Grande successo ieri sera al Teatro Antico di Taormina per la rappresentazione evento dell’opera Manon Lescaut di Giacomo Puccini, andata in scena per la prima volta sul palcoscenico di Taormina con un cast di assoluto prestigio internazionale.

Manon Lescaut, drammatica storia d’amore messa in musica da un Puccini ispiratissimo, considerata il suo primo grande capolavoro operistico, ha segnato innanzitutto l’atteso ritorno a Taormina di Enrico Castiglione, acclamato regista-scenografo già protagonista in Sicilia per oltre un decennio della programmazione di musica e danza proprio al Teatro Antico di Taormina come storico direttore artistico di Taormina Arte, con numerose opere e concerti sempre trasmessi in televisione e in diretta nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Un duplice ritorno, quello di Enrico Castiglione, che è ritornato a Taormina anche come direttore artistico del Taormina Opera Festival e che per celebrare Giacomo Puccini ha fortemente voluto e scelto Manon Lescaut, un titolo di rara rappresentazione al cospetto di opere come Tosca, Madama Butterfly o Turandot.

Il pubblico ha acclamato gli interpreti nelle arie più celebri, ma ha tributato applausi a scena aperta all’apertura degli atti per l’emozione suscitata dalla spettacolare scenografia ideata da Enrico Castiglione, regista molto popolare nel mondo della lirica internazionale, il quale ha ambientato l’allestimento all’epoca originaria del 1720 ma su un impianto scenico moderno e simbolico, dove la protagonista Manon è apparsa prigioniera tra immense grate di un suggestivo carcere ideale, per poi nell’ultimo atto essere liberata da ogni prigionia per incontrare la libertà della morte.

La regia di Enrico Castiglione è stata pregnante ed appassionata, molto dinamica nel suo consueto stile drammaturgico, vivo ed insieme molto recitato, salutato al termine da una grande ovazione del pubblico formato soprattutto da molti appassionati di lirica siciliani, oltreché da turisti provenienti da ogni parte del mondo. Manon Lescaut è stata anche registrata come da tradizione per la RAI, con la stessa regia di Enrico Castiglione, che la trasmetterà su RAI 5, come in passato tutti i grandi allestimenti messi in scena al Teatro Antico di Taormina, segnando anche il ritorno della RAI a Taormina per l’opera lirica come non accadeva dai tempi della direzione artistica di Taormina Arte dello stesso Enrico Castiglione.

Dejan Savic, uno dei direttori d’orchestra più attivi nel repertorio operistico pucciniano, con numerose produzioni all’attivo nei più importanti teatri del mondo, ha diretto la Taormina Opera Festival con piglio appassionato, coadiuvato dalle imponenti masse corali del Gaulitanus Choir proveniente da Malta e del nuovo Coro Lirico Italiano “Vincenzo Bellini” diretti da Colin Attard, che hanno offerto una prova avvincente e possente nel primo e nel terzo atto.

Sul palcoscenico, nel ruolo impervio e drammatico di Manon Lescaut, il pubblico ha acclamato calorosamente Martina Serafin, una delle cantanti più celebri ed amate del mondo, star assoluta della lirica mondiale, ha restituito un personaggio delineato a tutto tondo, femminile ed ingenuo e nel contempo vittima delle sue stesse passioni, e Kristian Benedikt, ammiratissimo tenore dalla voce potente ed espressiva nel ruolo del Cavaliere Des Grieux, che insieme hanno regalato una coppia credibile e fortemente attoriale sotto la guida di un regista trascinatore come Enrico Castiglione.

Il cast è stato poi completato da un elegante Luca Simonetti nel ruolo di “Lescaut”, un ottimo Francesco Palmieri nel ruolo di “Geronte”, coadiuvati nei numerosi ruoli da cantanti di comprovata qualità e professionalità artistica come Franco Cerri, Valentina Coletti, Giovanni Di Mare, Massimo Rizzi ed Enzo Peroni.

Prodotta dal Taormina Opera Festival insieme al Bellini Festival, il nuovo allestimento della Manon Lescaut appena andato in scena rappresenta la rinascita della stagione lirica al Teatro Antico di Taormina, fortemente voluta dal Comune di Taormina, che la RAI non si è fatta sfuggire. Ed ora inizia l’attesa per i due gala del prossimo mese di settembre: il 20 Settembre per il Bellini Opera Gala e il 287 Settembre con il Puccini Opera Gala, con la partecipazione di celebri star della lricia internazionale. Entrambi da non perdere. Il programma completo sarà possibile visionarlo sul sito www.taorminaoperafestival.org