Manon Lescaut, un nuovo allestimento che coinvolge anche le migliori realtà siciliane

lirica

Fervono i preparativi per la messa in scena del capolavoro di Puccini. La regia di Enrico Castiglione. Liberato il Teatro Antico per le prove

Fervono i preparativi per la messa in scena dell’opera lirica Manon Lescaut, che per la prima volta nella storia sarà rappresentata in forma scenica integrale al Teatro Antico di Taormina il 30 Luglio 2024 con la regia e le scene di Enrico Castiglione. Un allestimento completamente nuovo, coprodotto dal Taormina Opera Festival insieme al Bellini Festival, per celebrare l’anniversario della morte di Giacomo Puccini con un’opera che rappresenta una novità assoluta per Taormina, scelta anche come titolo di apertura del Festival Puccini di Torre del Lago, che lo stesso Enrico Castiglione presenta per la prima volta a Taormina.

Manon Lescaut andrà dunque in scena con un grande dispiego di forze, tanto che al Teatro Antico di Taormina saranno coinvolti oltre duecento persone, tra cantanti, comparse, coristi, orchestra e tecnici, tra maestri collaboratori, sarte, truccatori, parrucchieri, attrezzisti, macchinisti, elettricisti che dietro le quinte gestiranno l’intera rappresentazione, come a Taormina non si vedeva dal 2017, quando il Taormina Opera Festival e il Bellini Festival sempre sotto la guida di Enrico Castiglione mise in scena La Boheme di Giacomo Puccini trasmessa in diretta via satellite in oltre 700 sale cinematografiche e in televisione, stabilendo record per l’opera lirica mai più superati in questi ultimi anni.

Per la Manon Lescaut Enrico Castiglione ha predisposto un impianto scenico circolare che proprio in questi giorni è in fase terminale di costruzione presso La Bottega Fantastica di Catania diretta da Daniele Barbera, con un gioco di grate ed inferriate a sorpresa che si articoleranno di atto in atto esaltandone la spettacolarità, secondo quello stile classico e al tempo stesso moderno che per un decennio ha contraddistinto il successo del grande regista-scenografo proprio a Taormina, dalla Medea di Cherubini del 2007 alla Boheme del 2017.

L’ambientazione sarà poi arricchita dai sfarzosi costumi in puro stile Settecento di vari laboratori sartoriali che per tanti anni hanno sempre collaborato secondo le sue indicazioni con Enrico Castiglione (Jolanda, Tirelli, Lo Faro), così come le calzature e le parrucche saranno d’epoca e il make-up curato da Jo Rizzo avrà il collaudato sapore cinematografico già noto al grande pubblico del Taormina Opera Festival.

Un allestimento prodotto dal Taormina Opera Festival insieme al Bellini Festival, fortemente voluto dal Comune di Taormina e dal Sindaco Cateno De Luca in collaborazione con il Parco Archeologico di Naxos-Taormina, che per l’occasione hanno messo il Teatro Antico a disposizione di Enrico Castiglione anche per le prove di regia dei giorni precedenti, quando lo stesso Enrico Castiglione di notte ne preparerà le luci e gli effetti special. Infatti, nei giorni precedenti la Manon Lescaut, destinati alle prove dell’opera, non sono stati programmati altre manifestazioni al Teatro Antico nei giorni 28 e 29 Luglio, andando in scena il 30 Luglio in recita unica.

Grande novità, rispetto a questi ultimi anni a Taormina, il ritorno dell’Orchestra Sinfonica del Taormina Opera Festival con Marcello Manco come primo violino e Stefano Sovrani come coordinatore, formata da 70 professori d’orchestra provenienti dal Teatro Massimo di Palermo, dalla Sinfonica Siciliana e dal Conservatorio di Palermo, con l’inserimento anche di alcune prime parti provenienti da Roma, che sarà diretta da Dejan Savic, con tanto di buca al posto del parterre realizzata dai tecnici specializzati di Taormina Arte.

Indubbiamente, il ritorno di Enrico Castiglione come regista e direttore artistico del Taormina Opera Festival riporta finalmente l’opera lirica a Taormina in un alveo di serietà che in questi anni di sua assenza nessuno ha saputo colmare, quando addirittura è stato permesso di andare in scena con “rappresentazioni” operistiche improvvisate con arrivo delle compagnie la mattina e recita la sera stessa, ovvero senza prove di regia in un teatro così grande e senza prove luci nelle notti precedenti, addirittura senza buca per l’orchestra e peggio con l’orchestra posta sul palcoscenico al posto delle scene.