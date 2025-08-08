Manu Chao arriva in Sicilia: unica data il 20 agosto a Catania

il concerto

L'icona della musica libera, della pace, dell’amore e della fratellanza, torna a far cantare e ballare il pubblico siciliano

Dopo il grande successo dello scorso anno a Bagheria, Manu Chao, icona della musica libera, della pace, dell’amore e della fratellanza, torna a far cantare e ballare il pubblico siciliano in un’unica data, il 20 agosto alla Villa Bellini di Catania, in occasione del Sotto il Vulcano Fest nell’ambito del Catania Summer Fest. Uno show speciale, un set acustico che farà risuonare i suoi brani indimenticabili sotto una nuova veste. Da “Me Gustas Tu” a “Bongo bong”, passando dalla consacrazione di “Clandestino, Desaparecido” e “Je ne t’aime plus”: tutti, da giovani e meno, ci siamo scatenati sulle note dei ritmi irresistibili del cantautore ispano-francese, tra strizzate d’occhio al rap, al reggae e alla musica iberica.