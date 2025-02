Marco Masini, i “10 Amori” approdano in Sicilia

il tour

Due concerti a novembre

“10 Amori” è il disco più recente, probabilmente il migliore dell’intera discografia, motivazione per iniziare una tournée durante il prossimo autunno, opportunità per menzionare il repertorio, oltre queste nuove canzoni.

Marco Masini, sulle spalle trentacinque anni di scrittura, momenti di massima esposizione alternati ad altri non sempre felici, un arco di tempo volato via come fosse un attimo, i prossimi concerti rappresentano un viaggio migratorio fin dalla nomenclatura, “90-95-25, Ci vorrebbe ancora il mare”, girerà l’Italia per toccare terra di Sicilia con due concerti, il primo a Catania 27 novembre – Teatro Metropolitan, il secondo a Palermo 30 novembre – Teatro Politeama Garibaldi.

