Marco Masini, il suo tour cala il tris in Sicilia: dopo Palermo e Catania c’è anche Agrigento

L'artista toscano "festeggia" i 35 anni di carriera

Trentacinque anni di carriera, di musica, canzoni, storie ed emozioniche hanno segnato la musica italiana, 35 anni dall’album di debutto “Marco Masini” con “Ci vorrebbe il mare” e “Disperato”, il 2025 rappresenta per Marco Masini un anno di anniversari importanti, primo tra tutti l’inizio della sua carriera artistica, e per celebrare questa ricorrenza l’amato cantautore da luglio condividerà con il pubblico il suo repertorio nel tour “Ci vorrebbe ancora il mare”.