Mare Fuori 5 torna e manda in tilt Raiplay

agenzia

Nella notte crash della piattaforma. Oggi evento su TikTok

ROMA, 12 MAR – La quinta stagione di Mare Fuori arriva e il successo è tale che si blocca tutto: a mezzanotte del 12 marzo sono andati in onda in anteprima i primi 6 episodi su RaiPlay ed è stato subito crash. Per quaranta minuti, dalle 00.00 alle 00.40, la piattaforma è andata in tilt per il numero eccessivo di contatti, ma i fan in attesa ora potranno tornare tranquilli a vedere la serie, anche se l’intero boxset ci sarà dal 26 marzo, e dalla stessa data andrà anche in onda in prima serata su Raidue. Tra conferme, novità e molti cambiamenti a partire da un nuovo regista, Ludovico del Martino, torna quindi la sempre amatissima Mare Fuori. L’Istituto Penale per i Minorenni accoglie nuove ragazze e nuovi ragazzi, anche da regioni diverse dalla Campania e l’adolescenza difficile resta la principale protagonista dei 12 episodi della quinta stagione della serie evento, anche se nella nuova stagione si torna alle origini ad affrontare di più le difficoltà interiori. In più la quinta stagione debutta con un evento speciale: il 12 marzo alle 18 il primo episodio viene trasmesso integralmente live su TikTok, sul profilo ufficiale @marefuori, che conta centinaia di migliaia di follower. Durante la visione, il cast della serie sarà presente in chat per commentare e interagire con il pubblico. Un’iniziativa che rappresenta un ulteriore passo nell’approccio innovativo di RaiPlay. Dalla mezzanotte del 12 marzo, i primi 6 episodi della quinta stagione – che hanno mandato nella prima notte in tilt la piattaforma – sono disponibili in anteprima esclusiva su RaiPlay, offrendo agli spettatori la possibilità di immergersi nelle nuove storie dei personaggi di Mare Fuori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA