Marion Cotillard e Guillaume Canet annunciano la separazione

'Rispettate la nostra privacy e quella dei nostri due figli'

PARIGI, 27 GIU – Marion Cotillard e Guillaume Canet, tra le coppie glamour del cinema francese, hanno annunciato oggi la loro separazione ”di comune accordo”. ”Dopo 18 anni di cita comune, Marion Cotillard e Guillaume Canet hanno deciso di separarsi di comune accordo”, si legge in un comunicato trasmesso all’agenzia France Presse. Marion Cotillard, 49 anni, e Guillaume Canet, 52 anni, “genitori di due bambini, annunciano qui la loro decisione per evitare voci, gossip e interpretazioni azzardate”, si precisa nella nota. Cotillard e Canet chiedono che “la loro privacy, e in particolare quella dei loro due figli, sia rispettata”. Marion Cotillard, una delle figure di spicco del cinema francese a livello internazionale, vincitrice di un Oscar per ‘La Vie en Rose’ nel 2008, e Guillaume Canet, uno degli attori più richiesti del cinema francese e ora regista di successo, hanno lavorato insieme regolarmente. Tra i film di Cotillard ci sono ‘Piccole bugie tra amici’ (2010) e ‘Asterix e Obelix: L’impero di mezzo’ (2023), entrambi diretti da Canet.

