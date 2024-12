Marracash presidia anche la hit parade natalizia

agenzia

Tutti classici delle feste tra i primi 8 singoli in classifica

ROMA, 30 DIC – Dopo la pubblicazione a sorpresa, È finita la pace, il nuovo album di Marracash resta il disco più venduto anche nella settimana di Natale, Una settimana che, per quanto riguarda i singoli, porta in vetta alla hit parade i brani classici natalizi: All I want for Christmas is you, di Mariah Carey, Last Christmas degli Wham e Jingle bell rock di Bobby Helms. La classifica degli album della settimana tra il 20 e il 26 dicembre ha inoltre fatto salire dalla terza alla seconda posizione nel ranking Hello World, dei Pinguini tattici nucleari e fatto scalare dal quinto al terzo posto in classifica Cesare Cremonini, ritornato sulle scene dopo due anni con il suo Alaska Baby. A seguire nella top ten si piazza quarto Michael Bublè con Christmas, seguito da Geolier al quinto posto e che con Dio lo sa – atto II presidia la classifica a 26 settimane dall’uscita dell’album; così come Tony Effe balzato, dopo le polemiche sulla sua partecipazione al concerto di capodanno nella capitale, dall’undicesimo al sesto posto in classifica, a 41 settimane dall’uscita dell’Lp. Scende invece dal quarto al settimo posto Tony Boy con Going Hard 3, che ha già annunciato il sold out di tutte le date del tour 2025. Perde un posto e occupa l’ottava posizione Olly con Tutta vita e come lei scende di un posto Anna che, con Vera Baddie, si piazza nona e che precede Lazza che chiude la top ten con Locura. Tra i singoli, tutta la classifica, tranne al nono posto Marracash con Lei e al decimo Cremonini con Ora che non ho più te, è presidiata dalle sempreverdi melodie dei classici brani natalizi . Oltre ai titoli sul podio, sale al quarto posto José Feliciano con Feliz Navidad, al quinto Michael Bublé con It’s beginning to look a lot like Christmas, al sesto Andy Williams con It’s the most wonderful time of the year, al settimo Francesca Michielin con Christmas Party e all’ottavo John lennon, Yoko Ono, the Harlem Community Choir & The Plastic Ono Band con Happy Xmas (war is over). Cremonini si aggiudica invece la top ten degli album in vinile, cd e musicassette più venduti, seguito da Tony Effe con Icon, che balza dal 16/o al secondo posto, mentre si aggiudicano il bronzo i Pinguini tattici nucleari. Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti nella settimana dal 20 al 26 dicembre 2024: 1) È FINITA LA PACE, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 2) HELLO WORLD, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (EPIC-SONY MUSIC) 3) ALASKA BABY, CESARE CREMONINI (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 4) CHRISTMAS ,MICHAEL BUBLÈ (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 5) DIO LO SA – ATTO II, GEOLIER (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 6) ICON, TONY EFFE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 7) GOING HARD 3, TONY BOY (22 SRL / WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 8) TUTTA VITA, OLLY (EPIC-SONY MUSIC) 9) VERA BADDIE, ANNA (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 10) LOCURA, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) Questa la classifica dei singoli: 1) ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU, MARIAH CAREY(COLUMBIA/LEGACY-SONY MUSIC) 2) LAST CHRISTMAS, WHAM! (SONY MUSIC-SONY MUSIC) 3) JINGLE BELL ROCK,BOBBY HELMS (GEFFEN- UNIVERSAL MUSIC) 4)FELIZ NAVIDAD, JOSÉ FELICIANO(RCA RECORDS LABEL-SONY MUSIC) 5) IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS, MICHAEL BUBLÉ (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) E questa infine la classifica dei cd, musicassette e vinili: 1) ALASKA BABY, CESARE CREMONINI (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 2)ICON, TONY EFFE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 3) HELLO WORLD, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (EPIC-SONY MUSIC) 4)GASSA D’AMANTE, MINA (PDU MUSIC & PRODUCTION-PIRAMES INTERNATIONAL) 5)THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY), PINK FLOYD (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC)

