Marta Del Grandi inaugura Pulsar, rassegna alternative di Zo Centro culture contemporanee di Catania

spettacoli

Sabato 5 ottobre debutta una nuova rassegna di musica alternative e indie da Zo Centro culture contemporanee di Catania, si chiama Pulsar e rappresenta un nuovo sodalizio fra la direzione artistica di Zo ed alcuni operatori della scena rock etnea per dare nuova linfa alla produzione di concerti dal vivo. Si inizia con un’anteprima affidata alla cantautrice e produttrice milanese Marta Del Grandi che presenterà l’album “Selva”, il suo secondo lavoro uscito un anno fa per l’etichetta britannica Fire Records. Il primo concerto della rassegna è in calendario il prossimo 10 gennaio con l’artista multidisciplinare svizzero-canadese Camilla Sparksss.

Musicista di formazione jazzistica, Marta del Grandi ha studiato al Conservatorio Verdi di Milano e in Belgio al Conservatorio reale di Ghent. Guidata da una forte passione per il viaggio e per la scoperta di luoghi e culture diverse in seguito si trasferirà prima in Cina e poi in Nepal, dove si fermerà per due anni e mezzo. Vivere in un luogo così diverso e farne una conoscenza profonda influenzerà molto il suo sguardo sul mondo e di conseguenza la musica e i testi che scrive per il suo debutto solista “Until We Fossilize” del 2021, uscito per l’etichetta britannica Fire Records, un lavoro di avant-pop che vede coesistere stilemi folk-rock, atmosfere alla David Lynch e arrangiamenti cinematici alla Ennio Morricone.

Marta Del Grandi, foto Cecilia Fornari

Nel 2023 Fire Records pubblica il secondo album “Selva”, una suite di avant-pop intrigante, che unisce sfaccettature emotive, arrangiamenti elettro-acustici e un approccio sperimentale alla forma canzone, che scava più a fondo nel sottobosco, mostrando l’ambizione di Marta Del Grandi di creare un universo completamente nuovo, che si fonda sulla forza della sua voce. “Selva” è stato scritto principalmente in viaggio e quando è arrivato il momento di registrare Marta è tornata a Ghent, in Belgio, città della sua formazione musicale. Coprodotte da Bert Vliegen (Sophia, Whispering Sons) le sessioni hanno dato vita a uno spazio creativo ideale per la produzione di 12 canzoni di pop astuto e tentacolare, vivido e pienamente a fuoco. Marta si spinge verso un sound più corposo e variegato, in cui il dialogo della voce con synth, piano, chitarre, bassi, batteria, percussioni e fiati (clarinetto basso e sassofono baritono) forgia di traccia in traccia atmosfere diverse.

La rassegna Pulsar è un nuovo contenitore nato e programmato da Zo Centro Culture Contemporanee insieme con diverse realtà ed operatori del territorio che prevede diversi appuntamenti tra gennaio e maggio 2025. Il direttore artistico di Zo Sergio Zinna: «La rassegna rappresenta un’evoluzione diretta del contenitore Retour, organizzato nelle due precedenti stagioni musicali. Il nuovo format si prefigge di alzare l’asticella e di restituire alla città di Catania un respiro internazionale ancora troppo poco presente nelle programmazioni live della città, coinvolgendo artisti di alto profilo, dalla consolidata reputazione o dall’altissimo potenziale di crescita. L’ambizione è quella di far “pulsare” nuovamente il cuore di Catania dando spazio alle produzioni indipendenti e alle nuove tendenze dell’alt-rock internazionale».

Biglietti Marta Del Grandi: € 18. Prevendita on line € 17 su https://dice.fm/partner/dice/event/v3ep6v-marta-del-grandi-selva-5th-oct-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets

Info: tel. 0958168912 da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13.

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6 Catania.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Asia, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 05/10/2024

Data Fine: 05/10/2024

Ora: 21:00

Artista: Marta Del Grandi