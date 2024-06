Massimo Bray nuovo presidente fondazione Notte della Taranta

agenzia

Incarico già ricoperto dal 2010 al 2013. Succede a Manera

BARI, 14 GIU – Massimo Bray è il nuovo presidente della Fondazione Notte della Taranta. Lo ha deciso all’unanimità l’assemblea dei soci (composta da rappresentanti di Regione Puglia, Unione dei Comuni della Grecìa salentina, Istituto Diego Carpitella). Succede a Massimo Manera, dimessosi dall’incarico. Massimo Bray, direttore generale dell’Istuituto Treccani, torna alla guida della Fondazione che ha presieduto dal 2010 al 2013 quando è stato nominato ministro della Cultura nel Governo Letta. “Voglio ringraziare tutti, a partire dal presidente Emiliano e dai responsabili della Grecìa salentina e dell’Istituto Diego Carpitella, per l’onore che mi si dà di presiedere la Fondazione – ha commentato – voglio anche ringraziare Massimo Manera che per oltre dieci anni ha presieduto con passione quella che è una delle più importanti realtà culturali del nostro Paese. In questo momento sono addolorato di non poter condividere questa notizia con Sergio Torsello con cui ho vissuto la prima esperienza, la profonda conoscenza della pizzica, mi mancheranno”. “Nei prossimi giorni – ha aggiunto – incontrerò l’Orchestra Popolare che continua a far conoscere nel mondo questo immenso patrimonio immateriale e che il 25 giugno rappresenterà l’Italia in Azerbaigian nella Festa della Repubblica a Baku”. E’ stato eletto anche il nuovo CdA della Fondazione che sarà composto da Graziano Vantaggiato in rappresentanza dell’Unione dei Comuni della Grecia salentina, Dina Manti riconfermata da Regione Puglia e la sindaca di Melpignano Valentina Avantaggiato per l’Istituto Diego Carpitella. La macchina organizzativa della Fondazione – sottolinea una nota – è già a lavoro per l’appuntamento più atteso dell’estate italiana: il Festival Itinerante che culminerà come sempre con la tappa finale del Concertone in programma il 24 agosto a Melpignano.

