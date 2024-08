Massimo Ranieri e i tre concerti siciliani di “Tutti i sogni ancora in volo”

spettacoli

Tre date tra Tindari, Catania e Palermo

Ha preso il via venerdì scorso, all’insegna dell’entusiasmo, il trittico di spettacoli con protagonista Massimo Ranieri, impegnato nel fortunato tour “Tutti i sogni ancora in volo”, progetto ideato e scritto assieme ad Edoardo Falcone. Esordio isolano al Teatro greco di Tindari; domenica 25 sarà la volta della Villa Bellini di Catania, lunedì 26 il Teatro di verdura di Palermo.

I tre eventi sono organizzati da Puntoeacapo e Shake It con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita; a Tindari in collaborazione con il Comune di Patti e Il Botteghino, a Catania con il Comune (lo spettacolo è inserito nella rassegna “Sotto il Vulcano Fest”, inserita nel cartellone “Catania Summer Fest), a Palermo con il Comune e nell’ambito del “Dream Pop Fest”. Sul palco, a fianco del poliedrico artista, la band composta da Seby Burgio, pianoforte, Giovanna Perna, tastiere e voce, Pierpaolo Ranieri, basso, Luca Trolli, batteria, Arnaldo Vacca, percussioni, Andrea Pistilli e Tony Puja, chitarre, Valentina Pinto, violino e voce, Max Filosi, sax, Cristiana Polegri, sax e voce.

Tornato in Sicilia dopo il successo dell’ultima tournée teatrale dello scorso marzo, Ranieri si sofferma sul rapporto con l’Isola. “In primis c’è un legame antico – dice – un legame di sangue che da sempre mi lega con questo territorio. “Il Regno delle due Sicilie” ha unito la Campania e Napoli a questa meravigliosa terra che è la Sicilia. Considero la Sicilia una delle regioni più belle e quando ci torno mi sento sempre a casa mia. Ci vengo da 40 anni e ogni volta scopro qualcosa di nuovo e, soprattutto, la gente è accogliente, disponibile e il pubblico mi ha sempre dimostrato un grande affetto”. Poi, con riferimento al progetto che miscela le sue anime di cantante, attore, regista teatrale, Ranieri si esprime così: “Questo spettacolo è un riassunto della mia vita e ne parlo per la prima volta. Intendo la mia vita “privata” e chi mi conosce sa che l’ho sempre considerata appunto “privata”.