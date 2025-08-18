i concerti
Massimo Ranieri e “Tutti i sogni ancora in volo” con due live siciliani
A Palermo e Taormina
Il viaggio musicale di Massimo Ranieri, insieme al suo amato pubblico, con lo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo” torna in Sicilia con due live: stasera al teatro di Verdura di Palermo per la rassegna Dream Pop Fest Palermo, organizzata da organizzata da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e domani al teatro Antico di Taormina, evento organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia con la direzione artistica di Gianna Fratta per la rassegna internazionale Festival Taormina Arte – edizione 2025 e prodotto da Puntoeacapo Srl.
Lo spettacolo è un'altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti sia inediti che di vita privata. Uno show a tutto tondo dove sarà possibile ascoltare anche bellissimi brani inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali: Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri, canzoni che fanno parte del suo ultimo album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo, con la produzione musicale dell'artista internazionale Gino Vannelli. Nella scaletta, sarà presente anche il brano vincitore del Premio della critica a Sanremo 2022 "Lettera al di là del mare". Anche questa volta sul palco l'artista napoletano offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e prestigioso in uno spettacolo presentato nei più prestigiosi teatri Italiani dal noto producer Marco De Antoniis con una band inedita formata da Danilo Riccardi al pianoforte, Giovanna Perna tastiere e voce, Francesco Puglisi al basso, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca percussioni, Andrea Pistilli e Tony Puja alle chitarre classiche ed elettriche, Valentina Pinto al violino e voce, Cristiana Polegri sax e voce e Max Filosi al sax e flauto.