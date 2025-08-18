Massimo Ranieri e “Tutti i sogni ancora in volo” con due live siciliani

i concerti

A Palermo e Taormina

Il viaggio musicale di Massimo Ranieri, insieme al suo amato pubblico, con lo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo” torna in Sicilia con due live: stasera al teatro di Verdura di Palermo per la rassegna Dream Pop Fest Palermo, organizzata da organizzata da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e domani al teatro Antico di Taormina, evento organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia con la direzione artistica di Gianna Fratta per la rassegna internazionale Festival Taormina Arte – edizione 2025 e prodotto da Puntoeacapo Srl.