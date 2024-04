Massimo Ranieri e “Tutti i sogni ancora in volo” sulla Sicilia

Il tour

Il popolarissimo cantante ha confermato tre date primaverili e tre estive. La prima a Ragusa

Tre date primaverili ed altrettante estive. È così che Massimo Ranieri intende confermare il rapporto speciale che da sempre intrattiene con la Sicilia, dove sarà di scena dal 26 al 28 marzo tra Ragusa, Messina e Catania; poi, ad agosto, altri tre concerti, tra Tindari, di nuovo Catania e Palermo.

«Tutti i sogni ancora in volo» il titolo del tour teatrale che l’artista partenopeo ha annunciato dopo il boom di ascolti per la fiction che lo vede protagonista in tv, «La voce che hai dentro». Nell’immediatezza, si comincia martedì 26 marzo, al Teatro Duemila di Ragusa, mentre l’indomani, mercoledì 27, sarà la volta del Teatro “Vittorio Emanuele” di Messina; giovedì 28 la conclusione del “trittico” al Teatro Metropolitan di Catania. La serie di eventi è organizzata da Puntoeacapo e Shake it, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. Dopo i successi del tour precedente, Ranieri porta in scena un’altra avventura tra recitazione, musica e racconti inediti ed anche stavolta quello che si vede all’opera è un Massimo al 100%.

Un artista completo, è stato detto – a ragione – da più parti, che incanta il pubblico sin dalle prime battute del suo spettacolo, nel corso del quale a farla da padrone sono i brani storici proposti assieme agli inediti scritti per lui da cantautori del calibro di Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri, canzoni inserite nel suo nuovo album. Uno spettacolo nello spettacolo è costituito dalla nuova scenografica, elemento di spicco nell’organizzazione generale della produzione curata da Marco De Antoniis, con le luci di Maurizio Fabretti. Inedita ma parecchio affiatata la band di musicisti così strutturata; al pianoforte Seby Burgio, alle tastiere e voce Giovanna Perna, al basso Pierpaolo Ranieri, alla batteria Luca Troll, alle percussioni Arnaldo Vacca, alle chitarre Andrea Pistilli e Tony Puja, al violino e voce Valentina Pinto, ai fiati Max Filosi, celebre per il suo sax, stesso strumento di Cristiana Polegri, anche voce.