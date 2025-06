Massini, ‘pagina Teatro Toscana gravissima, sono schifato’

agenzia

'Domani presenteremo stagione,vicino dove Savonarola bruciato'

FIRENZE, 19 GIU – “Una pagina gravissima, senza precedenti nella storia del teatro italiano. Una pagina che mi vede schifato, lo dico, fino agli urti di vomito. Evidentemente ogni oggettività è tramontata, il personalismo trionfa, e con essi il buon senso del capire la farsa di questa sparatoria da saloon ingaggiata da mesi contro di me, contro il nostro teatro e contro la gente”. È quanto afferma, in un post su Facebook, il direttore artistico del Teatro della Toscana Stefano Massini a proposito del declassamento della Fondazione. “Domattina a Firenze in piazza della Signoria”, sull’arengario di Palazzo Vecchio, “presenteremo comunque la stagione 2025/2026 di un teatro straordinario che non merita tutto ciò – ha aggiunto -. Lo faremo a un passo da dove Savonarola fu bruciato sul rogo perché inviso al potere di turno: ma sono passati secoli, ci siamo evoluti, abbiamo fatto tantissimi passi avanti e oggi, nel 2025, il potere non è più quello di un tempo, quando la voce scomoda si faceva tacere perché non disturbasse”.

