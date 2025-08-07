Mastelloni, ‘spero tutto si possa risolvere bene al più presto’

agenzia

L'attore ricoverato da ieri in ospedale dopo un ictus

NAPOLI, 07 AGO – “Grazie a tutti voi per il vostro interessamento alla mia salute, purtroppo è tutto vero non è una fake news ma una vera e drammatica news. Spero che con l’aiuto di tutto lo staff medico ed infermieristico del reparto di neurologia dell’ospedale Umberto Primo di Roma il tutto si possa risolvere al più presto e per il meglio. Vi voglio bene, con grande affetto”. Questo il messaggio sui social di Leopoldo Mastelloni, l’attore e regista ottantenne riocoverato ieri sera in ospedale perché colpito da un ictus.

