Matt Damon scelto per l’Odissea di Nolan: in Sicilia un cast stellare

Film

Il ruolo dell'attore annunciato sul profilo X della produzione

Matt Damon sarà Ulisse nella nuovo film epico di Christopher Nolan L’Odissea. Il ruolo dell’attore è stato annunciato sul profilo X della produzione. Damon reciterà nell’adattamento del poema di Omero con Tom Holland, Mia Goth, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie, Jon Bernthal e John Leguizamo.

Le riprese, secondo Variety, dovrebbero partire in primavera e in parte si svolgeranno in Sicilia con l’isola di Favignana, nell’area marina protetta delle Egadi, tra i possibili set del viaggio dell’eroe, assieme alle isole Eolie. L’Odissea di Nolan dovrebbe uscire nelle sale in formato Imax il 17 luglio 2026. Sarà la terza collaborazione tra Damon e il regista dopo Interstellar e il sette volte premio Oscar Oppenheimer. Nolan ha scritto la sceneggiatura e, oltre alla regia, sarà anche tra i produttori assieme alla moglie Emma Thomas e a Wildside, che recentemente ha curato la produzione di Conclave di Edward Berger, e che si occuperà delle riprese in Sicilia.

