Max Pezzali prepara già il tour 2026 e una data è prevista in Sicilia

spettacoli

Un personaggio che non tramonta mai

La cronaca della corrente estate attorno ai concerti, risalta i finti sold out, tour rinviati, date annullate, dati evidenti certificano i pienoni di Vasco Rossi, Ligabue, Cremonini, Mengoni, Ultimo, l’inossidabile Bruce Springsteen, Ed Sheeran, a seguire un via vai di apparizioni incostanti.

Alla voce stadi, da qualche stagione si è inserito Max Pezzali, un passato alla corte di Claudio Cecchetto, il successo nazionalpopolare insieme a Mauro Repetto a firma 883, un declino lento non dichiarato, all’improvviso la svolta di raccontarsi come fosse un greatest hits in versione live, un concerto che diventano due a San Siro, il bagno di folla al Circo Massimo di Roma.