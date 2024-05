Mazza, Saviano non ci sarà, Scurati declina invito

agenzia

''Voce a chi finora non l'ha avuta e spazio a opere originali''

ROMA, 28 MAG – Roberto Saviano non sarà tra gli oltre cento autori ospiti di Italia Ospite d’Onore alla Fiera di Francoforte 2024. Tra gli assenti nel programma anche Antonio Scurati, Alessandro Piperno e Paolo Giordano. Rispondendo a una domanda sulla loro assenza, il commissario straordinario Mauro Mazza ha detto che “Scurati era stato invitato e ha preferito non esserci”, almeno nel “progetto italiano” ma “potrebbe essere invitato da editori tedeschi e venire”. E a un giornalista tedesco che chiedeva perché non c’è Saviano nella lista degli scrittori. Forse perché è troppo critico verso il governo neofascista? Mazza ha risposto: “Nella domanda c’è la risposta. Abbiamo voluto dare voce a chi finora non l’ha avuta, ad altri. Abbiamo dovuto necessariamente ridurre: molti chiamati, loculi degli eletti si dice nel Vangelo. Uno dei criteri, non il principale, è stato quello di scegliere autori le cui opere fossero integralmente originali. Quindi si è fatta una scelta” – non solo per l’autore che citava ma anche per altri – “in questo senso”. “Piperno ci sarebbe piaciuto averlo però” non potrà andare a Francoforte “per altri impegni universitari se ricordo bene”, comunque “la sua rinuncia non so quanto sofferta”, ha sottolineato, “non è un fatto politico”. Anche Paolo Giordano, “non può venire” ha detto il commissario.

