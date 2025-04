Mde live in concerto al Monk Jazz Club

Spettacoli

Mde, i due catanesi Francesco Scarcipino e Giammarco Licciardello, saranno in concerto il 3 maggio alle 21,30 al Monk Jazz Club, in piazza Scammacca 1, ore 21,30. Tra i brani il primo singolo “Underneath”. Sotto cosa? Sotto il velo dell’apparenza. Sotto il velo di oscurità che sembra ricoprire a volte la nostra vita. Da sotto si vede la realtà. Una realtà che, sfuggendo al tempo e alla frenesia, ritrova la luce della bellezza». E poi, tra le altre, una piccola gemma “Sottovoce” brano intimo di un amore fatto di piccoli gesti e di parole celate.

Il progetto artistico degli “Mde” è nato sui banchi del liceo Galilei e si è concretizzato dopo dieci anni con l’uscita del loro primo lavoro: “1’EP” che contiene sei brani: Underneath, Nowhere, Sottovoce, For Yourself, Fiori Azzurri e µútes, ciascuno dei quali racconta una storia unica. Gli MDE si pongono l’obiettivo di creare una musica pop che non scada nel banale, mantenendo una forte identità artistica e contenuti profondi. Scarcipino e Licciardello hanno un profondo legame con la loro Sicilia e in particolare con la città di Catania, fonte di ispirazione per la creazione della loro musica

