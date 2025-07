“Mediterrango”, da Zō a Catania Mediterraneo e tango si incontrano con El Gauche Tognola Tango Trio

MUSICA

Le composizioni presentano sonorità innovative, frutto di un approccio creativo che unisce strumenti classici e moderni

Mercoledì 2 luglio, alle ore 21, Zō Centro culture contemporanee di Catania inaugura la nuova stagione di eventi all’aperto da SpiazZo. Sarà un’altra stagione di concerti, da godere all’aperto, comodamente seduti davanti al palco oppure gustando la cucina di Ristoro Zō, l’area Bistrot del centro culturale catanese dedicata al buon cibo.

Primo appuntamento di stagione, per la rassegna Open Jazz, quello con il live del El Gauche Tognola Tango Trio, il trio del bandoneonista argentino Nicolás Tognola, che presenterà il progetto “Mediterrango”. Un viaggio musicale nel cuore del tango argentino, tra passione, malinconia e ritmo. Il trio guidato dal musicista e compositore argentino Nicolás Tognola, in arte El Gauche, presenta un programma che intreccia composizioni originali firmate dallo stesso Tognola con brani della tradizione tanguera di di Plaza, Troilo, Cabral, Dames, Padula, Piazzolla. Accanto a lui, sul palco, due interpreti d’eccezione: Antonino Cicero al fagotto e Alessandro Blanco alla chitarra, per una formazione insolita e affascinante che esalta le sfumature intime e teatrali del tango.

El Gauche Tognola Tango Trio: da sinistra Alessandro Blanco, Nicolás Tognola e Antonino Cicero

Il trio presenterà al pubblico “Mediterrango”, ep pubblicato a metà giugno dall’etichetta argentina Acqua Records, che nasce dai viaggi e dalle esperienze sonore di Tognola, che ha creato un ponte tra le influenze musicali dei suoi viaggi nel Mediterraneo e il suo stile più caro, il tango. Le composizioni presentano sonorità innovative, frutto di un approccio creativo che unisce strumenti classici e moderni. Il concerto è un omaggio alla vitalità e alla profondità emotiva di un genere musicale che, pur affondando le radici nella cultura popolare, ha conquistato i palcoscenici più prestigiosi del mondo. Tognola porta a testa alta la tradizione popolare, al tempo stesso soffiando una ventata d’aria di originalità e innovazione del suono.

Compositore e bandoneonista, classe 1988, Nicolás Tognola, dalla maggiore età viaggia per il mondo con le più note orchestre della scena tanguera tra cui La Juan D’Arienzo, l’Orchestra Romantica Milonguera, la Despelotango Orquesta e la Pampa Trash, da lui stesso fondata, che mescola elementi di tango con il jazz-rock progressivo. Dal 2017 esplora le radici africane del tango, oltrepassando i confini del genere musicale per ridefinire e democratizzare il tango come strumento sociale.

Biglietto: € 10, ridotto € 7 per prenotati Ristoro Zō (è possibile cenare durante lo spettacolo, prenotando al 392.544 8183), prevendita on line su https://dice.fm/partner/dice/event/53y5ak-el-gauche-tognola-tango-trio-mediterrango-2nd-jul-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6 Catania. Info: telefono 0958168912 da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Asia, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 02/07/2025

Data Fine: 02/07/2025

Ora: 21:00

Artista: El Gauche Tognola Tango Trio

Prezzo: 10.00

Info:

Mercoledì 2 luglio va in scena da Zō Centro culture contemporanee di Catania, nel palcoscenico all’aperto di SpiazZō che inaugura la nuova stagione estiva di eventi, il concerto del trio formato dal bandoneonista argentino Nicolas Tognola, affiancato dagli italiani Antonino Cicero al fagotto e Alessandro Blanco alla chitarra. Presentano l’ep “Mediterrango”, un ponte tra le influenze musicali dei viaggi di Tognola nel Mediterraneo e il suo stile più caro, il tango