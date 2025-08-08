Ballando con le Stelle “arruola” Barbara D’Urso, Milly Carlucci esulta: «Ha detto sì!»

In tv

L'ex conduttrice di Pomeriggio 5 era già stata ospite del programma lo scorso anno

«Ci alleniamo tutti i giorni, indubbiamente è un pò faticosa, però ti divertirai tantissimo. Poi vedrai con il ballerino, sarà tutta una grande avventura. Molto faticosa ma molto divertente. Dai allora ci vediamo all’auditorium direttamente per cominciare tutte le nostre prove». È la telefonata tra Milly Carlucci e Barbara D’Urso pubblicata sui social dalla padrona di casa di Ballando con le stelle che alla fine annuncia gioiosa che «Barbara D’Urso ha detto sì!».