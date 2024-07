Messina, l'”Uomo Ragno” colpisce ancora: Pezzali infiamma il pubblico

il concerto

In 28mila al Franco Scoglio

Sono passati oltre 30 anni di musica, ieri, sul palco dello stadio Franco Scoglio di Messina, grazie alla data di “Max Forever” il tour che Max Pezzali ha portato in giro per gli stadi d’Italia. E anche ieri è stato un successo, con oltre 28.000 spettatori a fare da cornice ad un artista che ha riproposto la musica che negli anni 90 ha fatto impazzire i giovani. In scaletta non è mancato nessuno dei suoi successi, a partire da “Non me la menare”, brano di esordio a Castrocaro 1991, all’ultima “Discoteche Abbandonate”.