Messina Opera Film Festival, ecco chi c’è nella Giuria internazionale del Concorso cortometraggi

spettacoli

Aperto fino al 15 settembre il bando che ha già raccolto oltre mille opere da 96 Paesi

La Giuria del concorso cortometraggi del Messina Opera Film Festival (MOFF) è stata ufficialmente nominata dal direttore artistico Ninni Panzera. Saranno tre esperti internazionali a scegliere, tra quindici opere finaliste, il vincitore del Premio Emi Mammoliti per il miglior cortometraggio. Alla presidenza della giuria c’è il compositore e direttore d’orchestra Paolo Vivaldi, affiancato dal regista tedesco Axel Ranisch e dalla regista scozzese Antonia Bain, vincitrice dello scorso anno con il film Josephine.

Il bando di partecipazione resta aperto fino al 15 settembre. Per iscriversi basta caricare il proprio cortometraggio sulla piattaforma FilmFreeway, che ha già raccolto oltre mille opere provenienti da 96 Paesi, segnando un record di partecipazione che conferma la popolarità dell’opera lirica come ambasciatrice della cultura italiana nel mondo.

Il Premio Emi Mammoliti, dedicato a una delle cofondatrici del festival scomparsa nella primavera dello scorso anno, prevede un premio in denaro di 1.200 euro e una riproduzione in ceramica del Messenion, una delle prime monete di Messina. Sono inoltre previsti una menzione speciale con premio di 500 euro e un riconoscimento di 300 euro per la migliore interpretazione.

Di recente è stato rinnovato l’accordo con MYmovies, la più importante piattaforma italiana di cinema, che garantirà ai cortometraggi selezionati una significativa vetrina nazionale. Le opere saranno visibili online per quindici giorni dopo la loro presentazione, aumentando sensibilmente la visibilità del festival a livello nazionale.

La curatrice del concorso, Mariafrancesca Monsù Scolaro, dopo la chiusura del bando selezionerà le opere finaliste. Attualmente sono già in preselezione 18 corti provenienti da diversi Paesi. Il concorso si sta affermando come uno dei momenti più rilevanti del MOFF, grazie anche al suo focus su tematiche legate all’opera lirica, unico nel panorama europeo.

Anche quest’anno il festival può contare sul sostegno di numerose istituzioni e enti partner, tra cui il Teatro di Messina, la Sicilia Film Commission, la Fondazione Messina per la Cultura, il Ministero della Cultura, il Conservatorio Arcangelo Corelli, Unioncamere Sicilia e la CNA Sicilia nelle sue varie articolazioni.

Le biografie

Paolo Vivaldi, compositore di colonne sonore, è diplomato in Composizione presso il Conservatorio di S. Cecilia. Oltre che di importanti lavori cinematografici quali Non Essere Cattivo di Claudio Caligari e Il Permesso di Claudio Amendola, è prolifico compositore per fiction TV di successo, quali Rino Gaetano, Olivetti, la Forza di un Sogno, Pietro Mennea, La Freccia del Sud, Luisa Spagnoli, le due stagioni de “La vita promessa” e i recentissimi Rinascere e Giustizia per tutti. Attualmente è docente di Musica per Immagine presso il Conservatorio di Latina, il Conservatorio di Monopoli e presso il Saint Louis College of Music di Roma. Vincitore di sei premi “Sonora”, tre per “Colonnesonore.net”, è stato inoltre candidato come miglior musicista ai David di Donatello per Non Essere Cattivo. Ha orchestrato e diretto live show di importanti artisti internazionali quali Kevin Costner & Modern West, Kacey Musgraves, John Legend e altri.

Axel Ranisch, originario di Berlino. Ha studiato regia presso la Film University Babelsberg Konrad Wolf dal 2004 al 2011, e i suoi film sono stati successivamente proiettati in numerosi festival cinematografici. Lavora per la televisione, è attore, registra podcast ed è anche uno scrittore di successo (il suo romanzo d’esordio è Nacht über Berlin). Nel 2013, Axel Ranisch ha portato sul palco dell’Opera di Stato Bavarese a Monaco The Bear / La voix humaine. Da allora ha messo in scena opere liriche, operette e musical nei principali teatri di Hannover, Hildesheim, Stoccarda, Lione e Amburgo. Ha scritto il libretto e diretto la prima mondiale dell’opera comica George di Elena Kats-Chernin. In occasione del 75º anniversario della Komische Oper di Berlino, nel 2022, ha creato il gala celebrativo del teatro. Nel 2018, ha iniziato a realizzare spettacoli teatrali per giovani con la produzione di Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse, tratto dal libro di Christine Nöstlinger, presso il Theater an der Parkaue. Ha diretto per il cinema cinque lungometraggi tra cui Orphea in Love presentato in prima italiana nella scorsa edizione del festival e numerosi film per la televisione tedesca.