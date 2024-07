Meyer dalla Scala va all’orchestra da camera di Losanna

agenzia

Nominato direttore esecutivo, a Milano resterà fino a febbraio

MILANO, 12 LUG – Da lunedì prossimo, 15 luglio, Dominique Meyer diventa direttore esecutivo dell’Orchestre de Chambre de Lausanne, di cui è direttore artistico il violinista Renaud Capuçon. Meyer manterrà comunque l’incarico di sovrintendente del teatro alla Scala di Milano fino alla fine del suo contratto, il prossimo 28 febbraio, data in cui gli subentrerà Fortunato Ortombina. Il lavoro di Ortombina a Milano inizierà comunque dal primo settembre in qualità di sovrintendente designato. A Losanna Meyer sarà affiancato dal primo settembre da Julie Mestre, ora Direttrice generale dell’Orchestre des Pays de Savoie in qualità di Direttrice operativa.

