Milano Beauty Week entra nel vivo, file al Duomo per campioncini

agenzia

Davanti ai 'Cubi' di ciascun brand della cosmetica aderente

MILANO, 18 SET – Decine e decine di ragazze e ragazzi sono in attesa del loro turno per entrare in ciascuno dei 18 ‘Beauty Cube’ allestiti nel centro di Milano, tra via Mercanti, piazza Duomo e piazza San Babila, in occasione della Milano Beauty Week. Alla sua seconda giornata ufficiale, la settimana dedicata alla cosmesi entra così nel vivo, mentre commesse e commessi indaffarati cercano di mettere in ordine materiali e campioncini prima dell’apertura delle danze (anche se qualcuno ha già aperto le porte al pubblico). Nelle varie installazioni, gestite da diversi brand aderenti, i visitatori potranno vivere delle piccole esperienze legate alla cosmesi e saranno coinvolti in degli approfondimenti sui pilastri della manifestazione, ossia innovazione, sostenibilità, inclusione ed emozione. Chiaramente, però, ad attrarre più di tutti è la possibilità di accaparrarsi un prodotto. “Penso che siamo tutti qui soprattutto per i campioncini”, racconta all’ANSA una ragazza in coda.

