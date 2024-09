Milano celebra Mike Bongiorno, icona della tv italiana

LA MOSTRA

Il nome dello storico conduttore è legato, tra l’altro per origini alla Sicilia

Oggi si inaugura al “Palazzo Reale” di Milano una mostra celebrativa dedicata all’immenso Mike Bongiorno (1924-2024), a cento anni dalla nascita. Bongiorno è stato protagonista della TV sin dal 3 Gennaio 1954 ed è tra padri fondatori anche della tv privata/commerciale italiana.

Il nome di Mike Bongiorno è legato, tra l’altro , per origini alla Sicilia come ha raccontato il figlio Nicolò nel volume “La TV privata-La Pop TV”: «La famiglia Bongiorno ha origini siciliane da antica data. Da ricerche effettuate, il cognome Bongiorno era presente in Sicilia sin dalla dinastia Normanna. I Bongiorno si insediarono nella zona del palermitano, a Mezzojuso, e proprio da lì partì il mio trisnonno alla volta degli Stati Uniti. Quella della mia famiglia è la classica storia della famiglia di emigranti e a ciò si ricollegano anche le origini newyorkesi di mio padre».

Attraverso le testimonianze raccolte in un reportage realizzato a Milano nel 2013, in occasione della presentazione del libro “Tutta colpa di Mike” curato dal produttore esecutivo di Endemol Italia Edmondo Conti, riviviamo in video alcuni ricordi delle persone più care e legate a questo grande personaggio della televisione italiana.