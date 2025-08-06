Milo, al Teatro Lucio Dalla c’è Enrico Guarneri nei panni del “paraninfo”

teatro

L’evento è inserito nella Rassegna di teatro, musica e danza diretta da Alfio Zappalà

L’arte della comicità siciliana è di scena al Teatro Lucio Dalla di Milo il prossimo 8 agosto alle ore 20,45. Stiamo parlando di Enrico Guarneri icona del teatro siciliano che indosserà i panni di Pasquale Minnedda protagonista della commedia “Il paraninfo” presentato nel nuovo allestimento firmato dal regista Antonello Capodici. L’evento è inserito nella Rassegna di teatro, musica e danza diretta da Alfio Zappalà, organizzata da ArchiDrama, in collaborazione con il Comune e la Pro loco e col patrocinio della Regione siciliana. «La commedia – spiega il regista Capodici – è un capolavoro. Il protagonista presto diviene molto più che un personaggio teatrale di successo: diventa un mito. Pasquale Minnedda con la sua goffaggine, la sua mediocre propensione all’ipocrisia, la sua piccolezza di sogni e di vedute, la sua istintiva inclinazione alla pigrizia e al piagnisteo, ma anche con la sua istintiva umanità e bonomia è, contemporaneamente, la parodìa di una certa sicilianità sovrapposta a quella di una certa italianità. Ci saranno gags e colpi di scena e di teatro, senza un attimo di pausa e con “zeppe” da commedia dell’arte da riempire e variare a piacimento».

Sul palcoscenico oltre a Enrico Guarneri anche Alessandra Costanzo, Loredana Marino, Elisa Franco, Pietro Barbaro, Mario Opinato, Rosario Marco Amato, Plinio Milazzo, Gianni Fontanarosa e Katy Saitta. Le scene e i costumi sono del Laboratorio Abc. Direttore di scena: Salvo Platania, assistente scenografa Alessia Zarcone. Primo e secondo macchinistaThomas Patania e Franco Sardo, sarta Isabella Sturniolo.