teatro
Milo, al Teatro Lucio Dalla c’è Enrico Guarneri nei panni del “paraninfo”
L’evento è inserito nella Rassegna di teatro, musica e danza diretta da Alfio Zappalà
L’arte della comicità siciliana è di scena al Teatro Lucio Dalla di Milo il prossimo 8 agosto alle ore 20,45. Stiamo parlando di Enrico Guarneri icona del teatro siciliano che indosserà i panni di Pasquale Minnedda protagonista della commedia “Il paraninfo” presentato nel nuovo allestimento firmato dal regista Antonello Capodici. L’evento è inserito nella Rassegna di teatro, musica e danza diretta da Alfio Zappalà, organizzata da ArchiDrama, in collaborazione con il Comune e la Pro loco e col patrocinio della Regione siciliana. «La commedia – spiega il regista Capodici – è un capolavoro. Il protagonista presto diviene molto più che un personaggio teatrale di successo: diventa un mito. Pasquale Minnedda con la sua goffaggine, la sua mediocre propensione all’ipocrisia, la sua piccolezza di sogni e di vedute, la sua istintiva inclinazione alla pigrizia e al piagnisteo, ma anche con la sua istintiva umanità e bonomia è, contemporaneamente, la parodìa di una certa sicilianità sovrapposta a quella di una certa italianità. Ci saranno gags e colpi di scena e di teatro, senza un attimo di pausa e con “zeppe” da commedia dell’arte da riempire e variare a piacimento».
Sul palcoscenico oltre a Enrico Guarneri anche Alessandra Costanzo, Loredana Marino, Elisa Franco, Pietro Barbaro, Mario Opinato, Rosario Marco Amato, Plinio Milazzo, Gianni Fontanarosa e Katy Saitta. Le scene e i costumi sono del Laboratorio Abc. Direttore di scena: Salvo Platania, assistente scenografa Alessia Zarcone. Primo e secondo macchinistaThomas Patania e Franco Sardo, sarta Isabella Sturniolo.
La prima rappresentazione teatrale della commedia “Il paraninfo” si deve alla Compagnia comica di Angelo Musco che la portò sulle scene il 12 maggio del 1914 al Teatro Mastrojeni di Messina e in breve tempo approdò non solo nei teatri siciliani ma nei principali teatri italiani.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA