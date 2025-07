Milo attende “Di Luce e di Parole”: sulla Scalinata dell’Arte le letture d’autore

cultura

La conduzione affidata a Paolo Sessa e Grazia Calanna

A Milo da non perdere l’evento, promosso dal Comune e dalla Pro Loco, articolato in 2 momenti, “Di luce e di parole”, alla Scalinata D’Arte (Largo dei Mille), ingresso libero. Alle ore 18, si inizia con “Parole”. Per il ciclo di appuntamenti teatral-letterari “Ti rappresento un libro… anzi due!” a cura della giornalista Grazia Calanna che introduce. Interviene il prof. Paolo Sessa.

“L’idea semplicemente – spiega la Calanna -, è quella di portare in scena i “momenti” salienti di un libro (in questo caso i libri sono due) così da coinvolgere e incuriosire il pubblico al punto da condurlo al desiderio fattibile di leggere il libro muovendosi dalla rap-presentazione alla lettura”.

Per l’occasione, dunque, si susseguiranno come in un teatro all’aperto o come avendo in mano un libro aperto: scene da “Il buio delle tre” di Vladimir Di Prima (Arkadia editore) con gli attori Francesco Russo e Ignazio Coco; scene da “L’altra realtà” di Seby Leonardi (A. Car. Editore), attori Francesco Russo e Margherita Lo Iacona. Ospite della serata la scrittrice e poetessa Rossella Pretto.

Sinossi “Il buio delle tre” di Vladimir Di Prima – In un paesino della Sicilia che subisce passivamente i grandi eventi della Storia, Pinuccio Badalà, figlio di un sindacalista coinvolto nella strage di Bologna e poi morto qualche anno dopo in seguito a un bizzarro incidente, sogna di diventare un grande scrittore. Nei modi di un’appassionata cronaca il romanzo narra tutte le peripezie del protagonista per ricevere udienza dai grandi marchi dell’editoria italiana. Vent’anni e più di illusioni e delusioni, viaggi della speranza, personaggi grotteschi e indimenticabili. Un’amara parodia della decadenza culturale dei nostri tempi nelle ambizioni di un provinciale con il solito dilemma: genio incompreso o espressione infinitesimale della mediocrità?

Sinossi “L’altra realtà” di Seby Leonardi – È un libro articolato in più racconti. Nel primo racconto, “Il libro misterioso”, i protagonisti sono Simone, Marco e Riccardo, tre adolescenti catanesi; nel secondo, “L’orfana”, la protagonista è una bambina di nome Aurora con strani poteri; nel terzo racconto, “Sogni”, i protagonisti sono due adolescenti di nome Giulia e Alessandro; nel quarto, “Ora o mai più”, il protagonista è Dario, uno scrittore e giornalista fallito e squattrinato. Anche se è un libro Fantasy, tratta temi e problematiche di gente normale, della porta accanto, ragazzi con tanta voglia di crescere e di essere indipendenti, ma pieni di dubbi e paure per il futuro, adulti che si accorgono di non essere riusciti a realizzare i propri sogni.