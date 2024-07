“Milo tra musica, teatro e vino”, il progetto di Mimì Scalia

teatro

Attesa per attesa per i workshop teatrali con David Amalfa e Dario Matteo Gargano in programma il 23 e 24 luglio

“Milo tra musica, teatro e vino”, èil titolo del progetto culturale ideato e diretto, a Milo, da Mimì Scalia (Direttore artistico del Premio teatrale “Angelo Musco”), con il patrocinio della Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in collaborazione con il Comune di Milo e la Pro Loco di Milo e la Casa San Giuseppe di Milo.

«Piace ribadire che anima i nostri progetti e quindi anche quello attuale,Milo tra musica, teatro e vino, l’idea consolidata che la pratica del teatro è un’attività formativa basilare giacché tende a facilitare la comunicazione, educa alla collaborazione e all’apprendimento consapevole della propria storia attraverso il recupero delle proprie radici, sostanziandosi in una forte identificazione con il luogo d’appartenenza», dichiara Mimì Scalia.

In programma, nell’ambito del citato Milo tra musica, teatro e vino i “WORKSHOP TEATRALI” a cura di David Amalfa e Dario Matteo Gargano, con la collaborazione di Cristina Di Pietro e Damiano Di Paola, sotto la super visione di Mimì Scalia, che si terranno alla “Casa San Giuseppe”, in Viale della Regione n.5 (Milo), il 23 e il 24 luglio 2024, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30. La partecipazione è gratuita, per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il numero di cellulare 340 6930427.

“I nostri WORKSHOP TEATRALI coinvolgeranno attivamente i giovani partecipanti che alla fine delle due giornate laboratoriali nel segno dell’apprendimento e del divertimento, diverranno protagonisti indiscussi sotto i riflettori del bellissimo teatro Lucio rappresentando, l’1 e il 2 agosto, un inedito corto teatrale, proprio in occasione del Premio Musco”, aggiunge la Scalia.

Il progetto culturale “Milo tra musica, teatro e vino”,compendia, inoltre, altri tre “gustosi” appuntamenti: “A casa di lu malu riposu” di M. Marsala e G. Faranna, a cura dell’associazione teatrale “Ateneo”, divertente commedia per la regia di Andrea Filetti e Grazia Pilato (il 7 agosto, alle ore 21, in Piazza Belvedere G. D’Aragona a Milo – ingresso libero); “Sette”, commedia brillante in due atti, a cura di Andrea Fichera e Mario Scandurra, con la compagnia “Ars Theatri” (il 12 agosto, alle ore 21, in Piazza Belvedere G. D’Aragona a Milo – ingresso libero); e un convegno culturale animato dalla presenza del prof. Paolo Sessa come dall’attore Turi Giordano sul tema “Milo tra musica, teatro e vino”, in data da destinarsi e della quale vi daremo notizia nei prossimi comunicati.

David Amalfa è nato nel 1978 dopo aver seguito studi giuridici con master in relazione internazionali e in marketing e comunicazione, dal 1999 si dedica attivamente all’attività teatrale. Dapprima come attore e poi anche come regista fondando la sua personale compagnia teatrale “dietro le quinte” a Milazzo. Con la sua compagnia oltre ad aver fatto spettacoli rassegne e manifestazioni in Diverse regioni d’Italia è vincitore per tre volte del premio musco di Milo e di diversi prestigiosi concorsi a carattere nazionale. Ha creato il premio letterario “parole in scena” ed il premio a giurie itinerante “premio Ulisse” confluito nel gran premio del teatro amatoriale che vede sfidarsi tra loro le compagnie vincitrici delle varie edizioni regionali dello stesso premio. Recentemente è stato vincitore del primo laboratorio tenutosi a Milo con la realizzazione e allestimento di uno spettacolo con ragazzi alle prime armi.