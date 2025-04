Mimmo Locasciulli con il quartetto d’archi Pessoa: il concerto a Marsala

spettacoli

Uno sguardo al passato per scrutarne il futuro e il presente con l'album "Dove lo sguardo si perde"

Uno sguardo al passato per scrutarne il futuro, in sintesi i 50 anni di carriera firmati da Mimmo Locasciulli, autore libero nella sua essenza artistica ed umana.

Il folkstudio di Roma, laboratorio musicale e punto di partenza di un itinerario policromo all’insegna del pregio, lontano dalla banalità odierna che circonda buona parte della musica italiana, il presente stimolato dall’album “Dove lo sguardo si perde”, dodici tracce comprendenti l’inedito “L’amore dov’è” per salutare la ricorrenza.

“Con la memoria”, oltre a menzionare Tom Waits in un gemellaggio assieme ad Enrico Ruggeri, indica le stazioni nella vita del musicista abruzzese, il confronto-collaborazione con Francesco De Gregori durante il “Tour del Pulmino” e i successivi concerti legati all’album “Titanic”, il contributo alla stesura in “La Donna Cannone”, la voce di Ligabue nel duetto,” Confusi in un Playback”, le due didascalie generazionali fotografate nei paragrafi “Intorno a 30 anni e Sognadoro”.

Mimmo Locasciulli arriva in Sicilia con il quartetto d’archi Pessoa, sabato 17 maggio a Marsala – Bottaia Vintage Martinez.