Ministero ucraino cultura, Giffoni simbolo di pace e speranza

Promuove dialogo interculturale, creatività e impegno giovanile

GIFFONI VALLE PIANA, 18 LUG – “A nome del ministero della Cultura e delle Comunicazioni Strategiche dell’Ucraina, mi permetta di esprimere la nostra sincera gratitudine per il suo gentile invito a partecipare alla 55/a edizione del Giffoni Film Festival e per il continuo supporto e solidarietà dimostrati nei confronti dei giovani e della cultura ucraini”. Si legge in una nota ufficiale firmata dal vice ministro Oleksandr Tkachenko indirizzata a Claudio Gubitosi, fondatore e direttore di Giffoni. “Apprezziamo – si legge ancora – profondamente l’importante missione di Giffoni Film Festival e riconosciamo il suo ruolo significativo nel promuovere il dialogo interculturale, la creatività e l’impegno giovanile in tutto il mondo. Il Festival è da tempo un simbolo di speranza, pace e comprensione reciproca, valori che risuonano profondamente nel popolo ucraino, soprattutto in questo periodo di continua lotta per la libertà e la dignità. Rimaniamo, perciò, aperti a future collaborazioni e accogliamo con favore ulteriori opportunità per rafforzare i nostri legami culturali con Giffoni e la sua vivace comunità di giovani partecipanti”. “Le auguriamo – così conclude la nota – i nostri più sentiti auguri per un Festival di successo e fonte di ispirazione. Possa continuare a essere un faro di unità culturale e resilienza per le generazioni future”.

