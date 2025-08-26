“Mizzica questo è jazz”, un racconto suggestivo con Andrea Tidona e Rino Cirinnà

spettacoli

Al Teatro “Lucio Dalla” di Milo nell'ambito della “Rassegna di teatro, musica e danza” diretta da Alfio Zappalà

Si susseguono con successo, al Teatro “Lucio Dalla” di Milo, gli appuntamenti con la “Rassegna di teatro, musica e danza” diretta da Alfio Zappalà, organizzata da ArchiDrama con il patrocinio della Regione Siciliana, in collaborazione con il Comune di Milo e la Pro Loco di Milo. Un cartellone raffinato, colto e rivolto alla sensibilità di un pubblico attento che vuole divertirsi senza trascurare momenti di riflessione e consapevolezza. Un cartellone godibile, avvincente e variegato, pensato per intrattenere un pubblico trasversale.

Mercoledì 27 agosto, alle ore 20.45, sotto i riflettori lo spettacolo dal titolo “Mizzica questo è jazz”, un racconto inedito e invitante che narra, insieme, la Sicilia, l’emigrazione e la nascita del jazz, con Andrea Tidona. Regia di Alessandro Machìa, una delle menti più brillanti della drammaturgia italiana. Sinossi. Lo spettacolo di teatro e musica “Mizzica, questo è Jazz” narra la storia del Jazz che affonda le sue radici in due luoghi: Sicilia e Stati Uniti. Alla fine dell’Ottocento, New Orleans divenne il cuore pulsante di questo nuovo genere musicale grazie allo sbarco di tantissimi emigranti provenienti dal Sud Italia e dalla Sicilia in particolare. Tra questi numerosi musicisti, che con i loro strumenti a fiato, memori della tradizione bandistica della nostra isola, insieme a suonatori neri esperti in blues e rag time, diedero vita ad una musica rivoluzionaria. La sintesi perfetta di questa virtuosa e simbolica contaminazione, fu l’incisione del primo disco Jazz della storia: “Livery Stable Blues” nel 1917, inciso da Nick La Rocca, nato da padre di Salaparuta e madre di Poggioreale.

Lo spettacolo abilmente scritto da Marina Romeo, partendo da un’attenta analisi storica, sociologica e musicale, racconta la storia di un’amicizia salvifica tra Tony Inn, un ragazzo siciliano costretto dalla fame ad emigrare in America e Jim, nipote di schiavi: “Scaricatore di porto per necessità e musicista per vocazione”. La passione per la musica consentirà ai protagonisti in un epico finale di riscattarsi da una vita di sofferenza, misera e umiliazione. L’attore protagonista è Andrea Tidona, artista dalla sfavillante carriera in ambito teatrale, televisivo e cinematografico, che racconta in prima persona le vicende del ragazzo siciliano, e con un cambio d’abito, entra magicamente nel personaggio di Tom, un uomo fuggito dalla schiavitù alla volta di San Juan di Portorico, regalando un’interpretazione magistrale. Andrea Tidona, nato il 6 novembre 1951 a Modica, è un attore italiano di grande versatilità. Ha iniziato la sua carriera teatrale negli anni ’70, lavorando con prestigiosi registi italiani e partecipando a numerose produzioni classiche e contemporanee. È noto per il suo ruolo nel film “La meglio gioventù” (2003) e per le sue apparizioni in “I cento passi” (2000), “Romanzo criminale” (2005), e “La vita è bella” (1997). In televisione, Tidona ha recitato in diverse serie TV e miniserie, tra cui “Il capo dei capi” (2007) e “Il commissario Montalbano”, dove ha interpretato il ruolo del dottor Pasquano. La sua dedizione al mestiere di attore e la sua capacità di incarnare personaggi complessi lo hanno reso una presenza rispettata nel panorama dello spettacolo italiano.

A rendere più suggestiva la narrazione, l’esecuzione di brani musicali di una band capitanata da Rino Cirinnà, compositore e musicista italo americano dal talento straordinario, che spaziando da “When the saints go marching in” a “Do you know what it means” per chiudere in bellezza con “Amazing Grace”. Attraverso performance dal vivo, il pubblico può apprezzare la complessità e la bellezza del jazz, eseguito con maestria da Rino Cirinnà con: Salvo Riolo – tromba, Peppe Arezzo – piano, Nello Toscano – contrabasso, Andrea Liotta – batteria.

Prossimi appuntamenti con la “Rassegna di teatro, musica e danza” (Estate2025), diretta da Alfio Zappalà, al Teatro “Lucio Dalla” di Milo (ore 20.45 per tutti gli appuntamenti in cartellone): il 30 agosto, chiude in allegria “Soggetti smarriti”, cabaret show con la compagnia de “Il gatto blu – Harpago”.