Modica si illumina di cultura: un’estate di musica e arte

Spettacoli

La Fondazione Teatro Garibaldi presenta "InTeatroAperto" con una stagione ricca di eventi musicali e culturali, inclusi i concerti di Carmen Consoli, Edoardo Bennato e Billy Cobham

Modica si prepara a illuminarsi di un’atmosfera vibrante anche grazie alla ricca offerta di eventi estivi promossi dalla Fondazione Teatro Garibaldi. La recente conferenza stampa ufficiale che ha presentato la nuova stagione di “InTeatroAperto” ha suscitato un’ondata di entusiasmo, segno tangibile di un’intera comunità impegnata nella promozione e nell’arricchimento del patrimonio artistico e culturale locale.Gli eventi estivi sono organizzati in collaborazione con il Comune di Modica, con il supporto della Regione Siciliana, dell’Assemblea Regionale Siciliana e di diversi sponsor privati.La musica sarà una delle protagoniste indiscusse grazie a nomi di rilievo come quelli di Carmen Consoli, Edoardo Bennato e Billy Cobham, veri e propri giganti della scena musicale nazionale e internazionale.Billy Cobham, leggendario batterista, percussionista e compositore americano, farà vibrare l’auditorium Mediterraneo di Marina di Modica il 5 agosto con il suo “Spectrum 50 Project”. La sua musica, una miscela unica di jazz, fusion e rock, trasporterà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le frontiere della creatività e dell’espressione artistica.Il 10 agosto sarà invece la volta della straripante cantantessa siciliana Carmen Consoli, che con il suo tour mondiale “Terra ca nun senti” porterà all’auditorium di Marina di Modica un’esperienza musicale unica nel suo genere. Attraverso un racconto in note, Consoli omaggerà la splendida Sicilia, intessendo le sue canzoni tradizionali con i capolavori di illustri artisti come Rosa Balistreri e Franco Battiato, offrendo al pubblico un’immersione totale nella bellezza e nell’essenza dell’isola.Edoardo Bennato, voce iconica del panorama musicale italiano, salirà sul palco il 25 agosto con il suo “Rock Summer Tour” regalando al pubblico una serata indimenticabile all’insegna della nostalgia e dell’allegria. Ma l’estate modicana non è solo musica: anche i più giovani avranno la loro parte di divertimento con serate dedicate alla musica sotto le stelle, organizzate in collaborazione con radio nazionali. Inoltre torna anche la rinomata rassegna letteraria “Scenari”, organizzata dalla libreria Mondadori di Modica, che vedrà la partecipazione di autori di fama nazionale che presenteranno i propri libri nei luoghi più suggestivi della città rafforzando il legame tra letteratura e territorio.