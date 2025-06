Monica Bellucci: «A luglio a Palermo sul set di Tortorici»

Palermo

L'attrice nel cast di "Kettice" nuovo film del giovane talento palermitano prodotto da Guadagnino

“Malena” spegne 25 candeline a Taormina e Monica Bellucci ha fatto una puntata al festival che ieri sera ha chiuso i battenti. Premio speciale internazionale del TaorminaFilmFest per l’interprete del film di Giuseppe Tornatore che la lanciò nel ruolo del titolo: non poteva mancare. Tra l’altro il manifesto del TaorminaFilmFest contiene una foto del film che è stato proiettato per l’occasione. Red carpet e ingresso al Teatro antico al braccio del suo compagno Tim Burton con addosso un abito naturalmente di Dolce&Gabbana, Monica tornerà a luglio in Sicilia per girare un film col palermitano Giovanni Tortorici, “Kettice” (prodotto dalla Frenesy di Luca Guadagnino), una storia corale su un gruppo di ragazzi e ragazze sedicenni nella Palermo degli anni Duemila, il cui precedente titolo “Diciannove” passò alla Mostra di Venezia nella sezione Orizzonti 2024. La signora Bellucci è una che non se la tira e si lascia chiamare Monica.